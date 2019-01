Napoli | Meret | sfida a Donnarumma In ballo anche la Nazionale

Napoli - Meret : basta un miracolo per far innamorare tutta una città : Al portiere del Napoli Alex Meret è dedicato il terzo ritratto delle 'Giovani Promesse', iniziativa promossa dalla Gazzetta dello Sport in collaborazione con Gillette che fa il punto sui migliori under 23 della Serie A, Piatek e Ruiz le puntate precedenti,. Fino all'inizio del girone di ritorno, una volta a settimana il sito ...

Napoli può dormire serena : Meret è un predestinato : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Ancelotti: "Nessun calcolo, pensiamo a noi" Il Napoli ripiomba su Almendra Ultime notizie Napoli

Meret - la forza del vero numero 1 : ?Napoli ha un nuovo idolo in porta : Il periodo natalizio è solitamente magico. Soprattutto se indossi il numero 1 del Napoli. Nel 2014 a Doha era sulle spalle di Rafael che fu protagonista nei 90' regolamentari, ai...

Napoli - Hamsik elogia Meret : “Con la Spal è stato provvidenziale” : La vittoria contro la Spal di ieri tiene vive le speranze del Napoli, che è ancora a -8 ma, come predica mister Ancelotti, non deve dare per finito il campionato. Nell’1-0 del San Paolo, gran parte del merito va sicuramente ad Alex Meret, protagonista con due parate nel finale. Lo ha sottolineato capitan Hamsik con queste parole: “Nel finale della partita Meret ci ha salvati due volte. Il nostro avversario – spiega lo ...

Napoli : Hamsik - Meret bravo con la Spal : ANSA, - Napoli, 23 DIC - "Nel finale della partita Meret ci ha salvati due volte". Marek Hamsik rende merito al portiere della sua squadra e gli attribuisce un ruolo decisivo nella partita vinta ieri ...

Napoli : Hamsik - Meret bravo con la Spal : ANSA, - Napoli, 23 DIC - "Nel finale della partita Meret ci ha salvati due volte". Marek Hamsik rende merito al portiere della sua squadra e gli attribuisce un ruolo decisivo nella partita vinta ieri ...

Meret - la forza del vero numero 1 : ?Napoli ha un nuovo idolo in porta : Il periodo natalizio è solitamente magico. Soprattutto se indossi il numero 1 del Napoli. Nel 2014 a Doha era sulle spalle di Rafael che fu protagonista nei 90' regolamentari, ai...

Napoli - Meret : 'Finalmente protagonista' : Alex Meret , portiere del Napoli , grande protagonista della vittoria azzurra sulla Spal , parla a Sky Sport : 'Per me è stato soltanto un nuovo inizio. Contro il Frosinone non sono stato protagonista, stavolta sì e sono contento per me e per la squadra. Juventus? Dobbiamo pensare soltanto a noi stessi'...

Napoli - tutti pazzi per Meret : "Santo subito!" : Meret santo subito!". I tifosi del Napoli già stravedono per lui. Il presidente De Laurentiis lo ha sempre aspettato e considerato uno degli acquisti di gennaio dopo l'infortunio nel primo giorno di ...

VIDEO Napoli-Spal 1-0 Highlights - la sintesi e il gol della partita. Che parate di Meret! : Diciassettesimo turno per la Serie A di calcio 2018-2019: nella giornata che anticipa il Natale non cambia il distacco tra la Juventus e il Napoli in classifica. I partenopei nel pomeriggio di ieri si sono imposti per 1-0, soffrendo non poco, al San Paolo con la Spal. A decidere è stata una rete di testa di Raul Albiol praticamente allo scadere della prima frazione. La squadra di Ancelotti non è riuscita a cambiare passo, chiudendo la partita, ...

Napoli-Spal - Albiol testina d'oro : Mertens svogliato - Meret mostruoso : Napoli compassato e sotto ritmo, in un'attesa quasi magica dell'evento risolutore. Che arriva nel recupero del primo tempo ed è una strenna di Raul Albiol. Il quasi niente della Spal non è bastato a ...

Napoli-Spal 1-0 - pagelle / Il cuore saldo di Meret che miracoleggia al 91’ : Meret. Quanto abbiamo “spantecato” Ilaria per averlo finalmente legittimo titolare del pigiamone verde? E lui, di fronte alla sua ex squadra, mostra un cuore saldo e miracoleggia al 91’ contro la cabeza di Fares e con il giusto sostegno di San Palo. Prima ancora, annotate parate e respinte su Schiattarella, Lazzari e Paloschi – 7 Ho ancora negli occhi quella distensione di corpo sulla palla cattivissima di Fares. L’ha letteralmente strappata ...

Napoli-Spal 1-0 - gol di Albiol. Meret miracoloso nel recupero : Lo spagnolo realizza da corner la rete decisiva, mentre il portiere classe '97, ex di giornata, salva la sua porta per due volte negli ultimi minuti

Albiol segna - Meret para tutto : il Napoli soffre ma batte la Spal 1-0 : Il Napoli gioca l'ultima partita prima di Natale di fronte ai propri tifosi nella cornice dello stadio San Paolo ed ospita la Spal. I partenopei, secondi in classifica a -8 dalla Juventus,...