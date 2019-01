Napoli - Koulibaly senza remore : “io simbolo contro il razzismo? Un po’ mi dispiace - vi dico perchè” : Il difensore del Napoli è tornato a parlare di razzismo, sottolineando come la Francia sia molto più avanti dell’Italia “Io simbolo contro razzismo? Mi fa piacere sì e no, da una parte questo mi fa piacere, dall’altra però mi dispiace perché credo che siamo tutti uguali, penso che non dovremmo avere bisogno di lottare contro le discriminazioni. Se oggi dobbiamo lottare ancora contro le discriminazioni vuol dire che ...

'Tutti insieme noi calciatori possiamo fare tanto per lottare contro razzismo e ogni forma di discriminazione': lo ha sottolineato Kalidou Koulibaly in una intervista video rilasciata sui canali ...

De Laurentiis ha dettato le sue condizioni e attende ora di ricevere la mail da Parigi con l'offerta finale. O dentro o fuori. E dalla Ville Lumiere raccontano di una mossa imminente, pronta a...

Tutta l'amarezza del legale del Napoli dopo la decisione della Corte d'appello della Figc di respingere il ricorso per la Squalifica di Koulibaly "Questa vicenda dopo più di vent'anni di militanza nell'ordinamento sportivo mi lascia un senso di impotenza, di sconfitta e di grande delusione". Lo dice il legale del Napoli, Mattia Grassani, tornando ai microfoni di Radio Crc della decisione della Corte ...

Riportiamo integralmente la nota del Calcio Napoli – a firma Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione – sulla sentenza che ha rigettato il ricorso per Koulibaly. Nota che trovate anche sul sito ufficiale del Napoli. Si sono chiusi oggi, con la sentenza di rigetto del ricorso contro la squalifica di Koulibaly, 23 giorni, a partire da Inter-Napoli, che possiamo definire straordinari. Il rigetto del nostro ricorso è una ...

