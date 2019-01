Napoli | DeLa pensa a Lozano

Napoli - casa in fiamme alle rampe Brancaccio - il proprietario : 'Da giorni senza luce e a lume di candela' : Le fiamme alte, le urla e poi la fuga. È accaduto tutto in pochi minuti ieri sera - intorno alle 19 - alle rampe Brancaccio. Un incendio, divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina ...