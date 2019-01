Napoli a Milano Il buonsenso si spegne di sera

Tifoso morto a Milano : nuovi interrogatori a Napoli e sequestri di auto 'attenzionate' : Si tratta di tre automobili con 'ammaccature' che potrebbero essere compatibili con l'investimento di Daniele Belardinelli o frutto dei violenti scontri -

Tifoso ucciso a Milano - trovata la seconda auto : otto persone indagate a Napoli per omicidio volontario : Sono otto le persone indagate a Napoli per la morte di Daniele Belardinelli , il Tifoso investito e ucciso a Milano il 26 dicembre durante gli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli. Sono indagati i ...

Tifoso ucciso a Milano - trovata la seconda auto : otto indagati a Napoli per omicidio volontario : Sono indagati i cinque tifosi azzurri, tra cui un minore, che erano a bordo della Volvo V40 sequestrata dalla magistratura e altri tre che viaggiavano a bordo dell'altra vettura coinvolta

Ultrà ucciso a Milano - indagati otto tifosi del Napoli : individuata la seconda auto : Sono stati sentiti in interrogatori andati avanti per tutto il giorno, come indagati per omicidio volontario, i quattro tifosi napoletani che erano a bordo, assieme ad un minorenne anche lui...

Ultrà ucciso a Milano - indagati i 4 tifosi del Napoli : I quattro tifosi del Napoli, a bordo della Volvo V40 che, il 26 dicembre scorso, durante gli scontri fuori dallo stadio "Meazza" tra supporter di Inter e Napoli, avrebbe investito ed ucciso Daniele Belardinelli, sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio volontario. Da questa mattina, alla questura di Napoli, sono in corso gli interrogatori di quattro dei cinque passeggeri a bordo della vettura Volvo V40. A ...

Ultrà ucciso a Milano - indagati i quattro tifosi del Napoli sotto interrogatorio : Sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio volontario i quattro tifosi del Napoli che erano a bordo della Volvo V40 Station Wagon la quale,...

Scarcerato l’ultrà che ha raccontato gli scontri di Milano. A Napoli sotto torchio in quattro : Ha parlato. Ha collaborato col gip prima e con i pm poi. E, dopo dieci notti trascorse in cella, ha lasciato San Vittore poco dopo le 14.30. Alto e piazzato, al punto da essere soprannominato “il Gigante”, il 21enne Luca Da Ros è uscito dal retro del carcere avvolto dal suo giubbotto nero, col cappuccio in testa, per provare a nascondersi dagli obi...

Scontri Milano - interrogati 4 tifosi del Napoli : Vengono ascoltati come persone informate sui fatti i 4 tifosi napoletani che si sono recati questa mattina in Questura per essere sentiti dai pm milanesi che indagano sugli Scontri che hanno preceduto ...

Tifoso morto a Milano - indagini Digos su dieci auto dei tifosi del Napoli : Sono una decina le autovetture sulle quali viaggiavano i tifosi del Napoli che erano presenti in strada durante gli scontri pre partita di Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre durante i quali è stato ...

Tifoso morto a Milano - indagato ultrà del Napoli : E' stato iscritto oggi nel registro degli indagati per omicidio volontario un ultrà del Napoli di 25 anni, che sarebbe stato alla guida della Volvo sequestrata ieri, e che avrebbe investito il Tifoso ...

Morte Belardinelli - indagato 25enne ultrà Napoli/ Ultime notizie - "guidava auto che ha ucciso tifoso a Milano" : Scontri prima di Inter-Napoli, indagato 25enne ultrà Curva Napoli per la Morte del tifoso Daniele Belardinelli: 'guidava l'auto che ha investito Dedè'