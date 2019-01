Naomi Osaka e Petra Kvitova giocheranno la finale femminile degli Australian Open

Australian Open 2019 : Naomi Osaka in finale! Sconfitta Karolina Pliskova - ora sfida a Kvitova per la vetta del ranking : Naomi Osaka si conferma e torna ancora in finale in un torneo dello Slam. Dopo la vittoria agli US Open, la giapponese si qualifica per l’ultimo atto degli Australian Open 2019 dopo aver sconfitto in tre set la ceca Karolina Pliskova con il punteggio di 6-2 4-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Una semifinale che si è giocata in una Rod Laver Arena con il tetto chiuso per proteggere le due giocatrici dal caldo intenso di Melbourne con ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Atto conclusivo tra Naomi Osaka e Petra Kvitova : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open ...

Australian Open 2019 : dalla follia di Williams-Pliskova alla lucida sicurezza di Naomi Osaka : Gli Australian Open 2019 continuano a regalare grandi sorprese ogni giorno. Dopo la precoce eliminazione di Roger Federer, oggi è arrivata quella di Serena Williams, ma l’uscita dal torneo dell’americana è davvero ancora più clamorosa, vista la modalità della sconfitta dell’ex numero uno del mondo. Avanti 5-1 e servizio nel terzo set Serena si è incredibilmente fatta rimontare da una Karolina Pliskova già pronta a salutare il ...

Australian Open 2019 : Naomi Osaka e Karolina Pliskova in semifinale. Sconfitta amara per Serena Williams : Nella nottata italiana si sono definiti gli ultimi due nomi che ritroveremo nelle semifinali degli Australian Open 2019 di tennis del tabellone femminile. Si tratta della giapponese Naomi Osaka e della ceca Karolina Pliskova, impostesi rispettivamente contro l’ucraina Elina Svitolina e la statunitense Serena Williams. La nipponica (n.4 del mondo) ha superato la giocatrice dell’Est (n.7 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-1 in 1 ...

Australian Open – Comabatte ma si arrende - sonoro ko ai quarti per Serena Williams : Naomi Osaka vince e convince contro Svitolina : Serena Williams cede sotto i colpi di Karolina Pliskova e Naomi Osaka prevale nettamente su Elina Svitolina: completato il quadro delle semifinali degli Australian Open Saranno Karolina Pliskova e Naomi Osaka a scontrarsi sui campi del Melbourne Park in occasione di una delle due semifinali del circuito femminile degli Australian Open 2019. Tra la notte e l’alba italiana sono andati in scena i quarti di finale che hanno visto ...

Tennis - Naomi Osaka 'sbiancata' dal suo sponsor. Polemiche in Giappone : Naomi Osaka è una delle Tennisti più forti e promettenti in circolazione. La Giapponese, infatti, a soli 20 anni ha già vinto un torneo del Grande Slam, la discussa finale contro la padrona di casa Serena Williams. La classe '97 questa notte affronterà l'ucraina Elina Svitolina nei quarti di finale degli Australian Open, con in palio la semifinale del primo torneo del Grande Slam di questa stagione. Sulla maglietta della Osaka in questo torneo ...

Naomi Osaka in Giappone a centro polemica per colore pelle : Naomi Osaka, la tennista Giapponese che ha ottenuto lo storico risultato di vincere gli US Open, è diventata oggetto di una polemica sul web. La giocatrice è diventata protagonista di uno spot televisivo animato nel quale viene rappresentata con una pelle molto più chiara della sua, frutto della sua doppia origine nipponico e haitiana. La vincitrice di un torneo del Grande Slam una dei protagonisti di uno spot della Nissin per i famosi Cup ...

Australian Open 2019 - tabellone femminile : Halep elimina Venus - rimonta vincente di Naomi Osaka - out Giorgi : Si completa il terzo turno del tabellone di singolare femminile agli Australian Open con gli otto match della parte alta: andiamo a scoprire tutti i risultati di giornata. La romena Simona Halep dopo aver sofferto nei primi due incontri elimina rapidamente la statunitense Venus Williams ed agli ottavi incrocerà l’altra Williams, Serena, che oggi ha passeggiato tranquillamente contro l’ucraina Dayana Yastremska, letteralmente dominata ...

Tennis - WTA Brisbane 2019 : Lesia Tsurenko sorprende Naomi Osaka - in finale sfiderà Karolina Pliskova : Sorprese a metà nel torneo WTA di Brisbane. Naomi Osaka, la giapponese vincitrice degli ultimi US Open, esce di scena per mano dell’ucraina Lesia Tsurenko, attualmente numero 27 del mondo e alla sua prima finale in questo Premier dopo aver già raggiunto la semifinale nel 2013. La Tsurenko sfiderà nell’ultimo atto Karolina Pliskova: la ceca, già vincitrice a Brisbane nel 2017, elimina con qualche brivido la croata Donna Vekic, che può ...

WTA Brisbane – Naomi Osaka agguanta la semifinale - ko in tre set Sevastova : Naomi Osaka vince e vola in semifinale al torneo WTA di Brisbane in Australia, la giapponese numero 5 al mondo ha battuto ai quarti Anastasija Sevastova Sul cemento del Tennyson Tennis Centre di Brisbane in Australia, si sta disputando uno dei primi tornei di stagione. Dopo i ko inattesi di Svitolina e Bertens, arriva al torneo WTA di Brisbane la vittoria di Naomi Osaka contro Anastasija Sevastova. La tennista giapponese, numero 5 della ...

WTA Brisbane – Tennis e animali! Strani incontri per Naomi Osaka : il koala è dolcissimo - ma il serpente… [GALLERY] : Impegnata nel WTA di Brisbane, Naomi Osaka ha fatto la conoscienza di alcuni animali tipici del luogo durante una simpatica ‘gita’ nella natura Come spesso accade a queste latitudini, i Tennisti impegnati nei primi tornei sul cemento australiano si ritagliano del tempo per dedicarsi a delle vere e proprie escursioni in mezzo alla natura. Naomi Osaka, impegnata nel WTA di Brisbane, ha fatto la conoscienza di due animali tipici ...

Chi ha subito il ‘trattamento più ingiusto del 2018’? Naomi Osaka è la prima delle sportive : Naomi Osaka è nelle zone alte di una particolare classifica: secondo il sondaggio di un’azienda britannica, la tennista nipponica è la sportiva che ha subito il ‘peggior trattamento del 2018’ L’azienda britannica Casino Online PlayOjo ha svolto un particolare sondaggio riguardante chi siano le persone più famose ad aver ricevuto ‘il peggior trattamento del 2018’. Dietro la premier britannica Theresa May, ...

Naomi Osaka applaude coach Bajin : “persona splendida e punto di riferimento - abbiamo un rapporto che…” : Naomi Osaka dà il merito della sua crescita a coach Sascha Bajin: la tennista giapponese esalta il lavoro del suo allenatore e il rapporto instauratosi fra i due Il 2018 è stato l’anno di Naomi Osaka. La giovane tennista giapponese ha avuto un’evoluzione pazzesca, risultando una delle migliori tenniste del circuito. Osaka ha mostrato un po’ del suo potenziale, portando il suo tennis ad un livello superiore che, in un ...