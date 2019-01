Movimento 5 Stelle condannato a risarcire l' espulso Mario Canino

Perché l'attacco del Movimento 5 stelle alla Francia sembra studiato "a tavolino" : Crisi diplomatica aperta. Quella del M5s sembra una strategia per trovare un tema caldo "da battere" nel corso della...

Quelli che il calcio - Luca e Paolo sfottono Lega e Movimento 5 Stelle : la dimostrazione che il clima di censura non c'è : Sono diventati osservati speciali da quando Carlo Freccero, direttore di Rai 2, ha messo la parola fine al loro programma di access prime-time, Quelli che... dopo il TG, e alcuni esponenti del Partito Democratico avevano creato un finto clima di censura attorno a questa decisione, con accuse assurde di epurazione.Come ricordiamo, Luca e Paolo, secondo i detrattori, sarebbero stati "puniti" per alcune gag su Danilo Toninelli, Ministri ...

Il Movimento 5 Stelle pensa al voto online per le future elezioni politiche : L'idea del voto elettronico non è nuova al M5s: la piattaforma Rousseau (usata per la partecipazione degli iscritti a scritture di leggi o al voto per la scelta delle liste elettorali) è un sistema operativo voluto sin dagli inizi dai vertici del Movimento, per raggiungere quella "democrazia diretta" propria del pensiero pentastellato. Ora, i grillini sono intenzionati a estendere questo strumento a tutti i cittadini, con particolare attenzione ...

L'evento del Movimento 5 Stelle : "Da rifiuto a risorsa" : FASANO - Si è tenuto venerdì 18 gennaio, a Fasano, presso la sala della Biblioteca comunale sotto l'Arco del Balì, L'evento sui Rifiuti, dal titolo 'Da rifiuto a risorsa: il ciclo virtuoso dei rifiuti'...

Giampiero Mughini e la censura del Movimento 5 Stelle : "Dovevo confrontarmi con Bonafede da Scanzi - ma..." : Giampiero Mughini su Dagospia denuncia di essere stato in qualche modo censurato in tv. Doveva partecipare a una puntata del programma Accordi e disaccordi di Andrea Scanzi e Luca Sommi, sul Canale 9, ma il ministro Alfonso Bonafede ha espresso il veto non tanto su di lui, quanto al contraddittorio.

Pino Cabras - M5S - : «Berlusconi in Sardegna - una poltiglia di vecchia politica. Il vero cambiamento arriva solo dal Movimento 5 Stelle con Luca Caschili». : Nel 2019 è ormai una ribollita sempre più indigesta, una poltiglia di vecchia politica.» Lo afferma il deputato del Movimento 5 Stelle Pino Cabras. «Nelle elezioni suppletive nel collegio elettorale ...

Il nostro prontuario di comunicazione per il Movimento 5 stelle : (foto: Simona Granati – Corbis/Corbis via Getty Images) “Spunti comunicativi. Settimana 12-18 gennaio 2019”, è questo il titolo di un piccolo prontuario di comunicazione ritrovato dal giornalista di Repubblica Goffredo De Marchis su un divanetto di Montecitorio, destinato ai parlamentari del Movimento 5 stelle. Un manuale, ma che dico, un bigino della dialettica che corra in soccorso di parlamentari, sindaci e candidati nella ...

Sondaggi - cosa succede nel Movimento 5 stelle (che si smarca dalla Lega) : Lo spostamento sui contenuti dei grillini: un po' più a sinistra per smarcarsi dal partito di Salvini. cosa dicono gli...

Ecco differenze e analogie tra Gilet Gialli e Movimento 5 Stelle : Il capo politico del Movimento, incurante del dissenso o quantomeno delle perplessità suscitate dalle sue aperture ad un mondo che non ha niente a che spartire con il M5S ha messo a disposizione dei ...

Con chi si vuole alleare il Movimento 5 Stelle in Europa : Nella lista di Luigi Di Maio ci sono attivisti antisfratto e pro-marijuana croati, antiabortisti polacchi, liberali finlandesi e gli immancabili gilet gialli francesi

Burioni e i legami con le case farmaceutiche : il Codacons diffida il Movimento 5 Stelle dal firmare “Il Patto per la Scienza” : Non bastano le polemiche; non bastano le prese di posizione antiscientifiche; non basta nemmeno la sorpresa che ha suscitato Beppe Grillo con la sua decisione di appoggiare il Patto con Burioni e Renzi: ora è arrivato anche il Codacons a mettere i bastoni tra le ruote ai vaccini. Con un’istanza urgente inviata oggi al leader del M5S, il Codacons diffida formalmente Beppe Grillo a ritirare con effetto immediato la propria adesione al ...

Salvini : “Vogliamo essere primo Movimento dell’UE - contratto con Kaczynski come con i 5 stelle” : Una Europa sovranista, Salvini pronto a firmare un nuovo contratto di governo in Europa con Kaczynski Rafforzare i rapporti con Varsavia, il primo passo per formare un fonte sovranista in previsione del 26 maggio. E’ lo scopo del viaggio in Polonia di Matteo Salvini, che oggi ha incontrato Jaroslaw Aleksander Kaczynski, leader di Diritto e Giustizia (Pis), partito di maggioranza in Polonia. L’obiettivo: cambiare la maggioranza Ppe-Socialisti che ...

Il Movimento 5 Stelle prepara il “golpe” - ecco la bozza della legge “blocca Trivelle” che smentisce il Referendum del 2016 : Pronto l’emendamento “blocca trivelle” del governo, che sarà presentato nel decreto semplificazione. “Si è concluso ieri – afferma il sottosegretario allo sviluppo economico Davide Crippa – il lavoro del governo sull’emendamento al decreto semplificazione in cui si afferma che ‘le attività upstream non rivestono carattere strategico e di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità‘”. ...

'Legalizziamo la Marijuana' : il Movimento 5 Stelle lancia il disegno di legge - il testo completo del ddl Mantero : disegno di legge sulla legalizzazione della Marjiuana Mantero spiega inoltre che in molti Paesi del mondo è stata presa questa decisione, tra cui alcuni Stati degli USA, ed i dati tratti da questa ...