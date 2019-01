Moscovici al governo | se Pil peggiora valuteremo E basta liti Italia-Francia

Migranti - Moscovici si schiera con Macron : “Il governo italiano ostile” : Pierre Moscovici corre subito a difendere Emmanuel Macron. Il commissario agli Affari economici, che Le Figaro dà in pole position per prendersi la poltrona più alta della Corte dei Conti francese una volta terminato l’incarico a Bruxelles (leggi qui), si è immediatamente schierato contro le dichiarazioni di Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulla Francia e i suoi interessi nel continente africano. “Sono ostili”, ha tuonato al suo ...

Tensione Italia-Francia - Moscovici : “Dal governo italiano affermazioni inutili - assurde e ostili” : “La relazione tra Francia e Italia è molto stretta: qualsiasi scontro tra i due Paesi è un vero peccato. Alcune dichiarazioni sono semplicemente stupide”. Così il commissario europeo agli Affari Economici e Finanziari, Pierre Moscovici, torna a commentare, a margine dell’Ecofin a Bruxelles, le dichiarazioni nei riguardi della Francia di esponenti di punta del governo italiano. L'articolo Tensione Italia-Francia, Moscovici: “Dal ...

Moscovici : “deficit di Francia e Italia non paragonabili : Salvini - l’UE vuole rovesciare il governo italiano. : Il Commissario agli Affari Economici Ue, Pierre Moscovici torna a mettere nel mirino l’Italia. Ancora una volta boccia la manovra presentata dal governo: “Sto lavorando per evitare sanzioni sulla manovra. L’Unione Europea – ha sostenuto – sta tentando di trovare la soluzione per evitare sanzioni. Sono fiducioso. Stiamo lavorando senza sosta per fare in modo che l’Italia realizzi le politiche che desidera rispettando le ...

Pensioni - Quota 100 e LdB 2019 : Governo insiste - ma per Moscovici 'non ci siamo ancora' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 14 dicembre 2018 vedono ancora mancare un accordo sulla Manovra tra il Governo italiano e la Commissione Europea, nonostante le nuove proposte messe sul tavolo. Sulla Quota 100 si punta a contenere i costi con una clausola di salvaguardia rispetto alla spesa annua, oltre che attraverso l'adozione di finestre mobili d'accesso. A tal proposito il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha confermato l'intenzione ...

Moscovici & DEFICIT/ La mossa dell'Ue per far cadere il Governo : Per MOSCOVICI la riduzione del DEFICIT al 2,04% del Pil non è sufficiente. Le sue parole aumentano il conflitto tra Lega e Movimento 5 Stelle

Manovra - Moscovici : dal governo un passo nella giusta direzione : Roma, 4 dic., askanews, - Sulla Manovra dell'Italia e sulla procedura per infrazione della regola del debito 'decideremo i prossimi passi sulla base dei risultati del dialogo che sta proseguendo'. Lo ...

Manovra. Conte e Tria stasera a Bruxelles per convincere Juncker e Moscovici a dare tempo al governo : Conte: "Dirò che il governo italiano vuole garantire l'obiettivo della stabilità finanziaria" Al confronto con Juncker, Conte sarà accompagnato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, mentre per ...

Alessandro Sallusti sta con Pierre Moscovici : 'Venditori di tappeti? Questo governo sì' : 'A Questo punto viene da pensare che il ministro dell'Economia europeo Moscovici ', conclude Sallusti, 'non abbia tutti i torti a dire, come ha fatto ieri, che con l'Italia non si può fare una ...

Moscovici - stoccata all'Italia : 'Spread sale per colpa del Governo' : Il giorno dopo l'ultima bocciatura sulla manovra economica Italiana, il commissario Europeo agli affari economici Pierre Moscovici ha rilasciato l'ennesima stoccata al vetriolo contro l'esecutivo capitanato dal Premier Conte. Nel suo discorso Moscovici ha parlato della crescita dello spread, attribuendo la colpa alle parole del Governo italiano: ''Lo spread sale quando il governo parla''. Queste sono le parole usate nella quotidiana guerra a ...

Manovra - Governo apre a dialogo. Moscovici : non è mercato di tappeti : Intanto il ministro dell'Economia tranquillizza senatori e italiani: non servirà nessun intervento straordinario sul risparmio dice. Poi quello che da giorni è il leit motive suo e di Giuseppe Conte: ...

Manovra bocciata dall'Ue - Moscovici : "Lo spread sale quando parla il governo italiano" : La Commissione Ue: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata".

Manovra bocciata dalla Ue. Moscovici : "Governo parla e spread sale" : Il giorno del verdetto Ue sulla Manovra economica dell'Italia è arrivato e con esso la bocciatura da parte di Bruxelles. La Commissione Ue rileva che la Manovra finanziaria 2019 vede un "non rispetto ...