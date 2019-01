Morte Astori | Brugada | “La medicina dello sport italiana è la più avanzata d’Europa”

Le notizie del giorno – Giornata di lacrime per Astori - il caso Bale e le ultime sulla Morte del tifoso dell’Inter : Le notizie del giorno – “Un anno fa era il tuo 31esimo compleanno. Quel 13 al contrario… Ci manchi capitano”. E’ il commovente messaggio suo profilo twitter da parte del sindaco di Firenze, Dario Nardella, ricordando nel giorno del suo trentaduesimo compleanno il difensore e capitano gigliato Davide Astori, scomparso lo scorso 4 marzo. Tutto il mondo del calcio è ancora sotto shock per la morte del calciatore ma anche e soprattutto ...

Un anno di sport - non solo gioie : la Morte di Astori ha sconvolto il mondo del calcio : Si è concluso un anno di sport, emozioni e gioie ma anche dolori. E’ stato un anno triste e soprattutto per la morte di Davide Astori, calciatore della Fiorentina trovato senza vita alla vigilia della gara di campionato contro l’Udinese. Dopo l’ultima perizia è emersa una patologia cardiaca, si tratta di una malattia ‘invisibile’ e che non dà alcun preavviso. Astori era solo in stanza, forse l’aiuto di ...

Morte Astori - la mamma rompe il silenzio : ''Voglio un perché'' : Parla per la prima volta la madre di Davide Astori , dopo quel tragico 4 marzo che vide la scomparsa del capitano viola. Ancora vivo ogni singolo istante di quei tragici momenti, la signora Anna , ...

Morte Astori - rivelazione shock di mamma Anna : “quella mattina…” : Morte Astori – Sono passati ormai più di 8 mesi dalla Morte di Davide Astori, una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio, la Fiorentina ha attraverso un momento difficilissimo ma ha anche avuto la forza di reagire. Nel frattempo arrivano rivelazioni shock da parte di mamma Anna, intervistata dal ‘Corriere della Sera’, rivelazioni sul giorno della Morte del figlio: “io e mio marito dovevamo andare alla messa e ...

Inchiesta su Morte Astori - il difensore : 'Stagno ha seguito le linee guida' - Sardiniapost.it : Il direttore dell'Istituto di Medicina dello Sport di Cagliari Francesco Stagno , indagato per la morte del calciatore Davide Astori , non ha risposto all'invito a comparire della procura di Firenze '...

Morte Davide Astori : ieri l’interrogatorio dei medici accusati di omicidio colposo - uno non si è presentato : E’ di pochi giorni fa la notizia di due avvisi di garanzia per due medici degli ospedali di Firenze e Cagliari in merito alla Morte del capitano della Fiorentina Davide Astori avvenuta nel marzo scorso (Svolta nell’indagine per la Morte di Davide Astori: due medici indagati per omicidio colposo). “Il professore ha reso un interrogatorio ribadendo la correttezza del suo operato e la rigorosa osservanza di ogni legge medica e ...

Morte Astori - interrogato oggi dalla Procura di Firenze uno dei due medici indagati per omicidio colposo : Il dottor Galanti si è presentato davanti ai pm per rispondere alle loro domande, al contrario di Francesco Stagno che invece è risultato assente E’ durato un’ora e mezzo l’interrogatorio del medico Giorgio Galanti, ex direttore della medicina sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi, indagato per la Morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina deceduto il 4 marzo scorso nel ritiro prima della partita ...

Interrogato uno dei due medici indagati per la Morte di Astori : "Mio operato corretto" : Giorgio Galanti ha risposto alle domande dei magistrati. Assente il collega di Cagliari. Entrambi sono accusati di omicidio colposo

Morte Astori - giovedì gli interrogatori dei due medici indagati per omicidio colposo : Morte Astori: Giorgio Galanti e Francesco Stagno, indagati per omicidio colposo, verranno ascoltati giovedì dalla Procura di Firenze Sono stati convocati per giovedì 13 dicembre in Procura a Firenze i due medici, Giorgio Galanti di Firenze e Francesco Stagno di Cagliari, indagati per omicidio colposo nell’ambito dell’inchiesta per la Morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, avvenuta il 4 marzo scorso ...

Morte di Astori : l'inchiesta - chi sono gli indagati. E Firenze ora chiede la verità : Si tratta di Giorgio Galanti , dell'ospedale di Careggi e, secondo i quotidiani sardi, di Francesco Stagno , direttore sanitario dell'Istituto di Medicina dello Sport di Cagliari. La procura di ...

Morte Astori - interviene il sindaco di Firenze Nardella : “la famiglia merita di sapere la verità : Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato delle indagini in merito alla Morte di Davide Astori: due medici sembrano essere coinvolti “Io credo che sia la famiglia di Davide Astori che la città di Firenze meritino tutta la giustizia possibile, e meritino di conoscere la verità su questa scomparsa così tragica che ancora oggi noi piangiamo“. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine del meeting annuale ...

Fiorentina - Pioli : "Astori - l'indagine sulla Morte un'ulteriore sofferenza per tutti" : Una ferita ancora aperta e sanguinante quella della morte di Davide Astori, per la quale si parla ora di omicidio colposo: la Procura di Firenze sta indagando sul professor Giorgio Galanti e su ...

