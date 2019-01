Modena-Milano | Quarti Coppa Italia volley 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv Il

Pallavolo – Coppa Italia : Milano in trasferta a Modena per un posto nelle Final Four : Coppa Italia, Milano a Modena per tentare l’impresa nei quarti. Gara ad eliminazione diretta per la Revivre Axopower: una vittoria significherebbe Final Four Vigilia dei quarti di Coppa Italia per la Revivre Axopower Milano che domani, nel catino del PalaPanini, affronterà l’Azimut Leo Shoes Modena (ore 20.30, diretta RaiSport) per giocarsi un posto nella Final Four del 09 e 10 febbraio. Partita da dentro o fuori per i ragazzi di Andrea ...

Volley - Coppa Italia 2019 - quarti di finale. Civitanova accoglie Monza - sfida apertissima tra Modena e Milano : Si concluderà domani, giovedì 24 gennaio, con due sfide molto interessanti, il turno infrasettimanale dedicato ai quarti di finale della Coppa Italia 2019 di Volley maschile. Le prime otto squadre della classifica di SuperLega al termine del girone di andata si sono guadagnate la possibilità di competere per raggiungere le Final Four, in programma il 9 e il 10 febbraio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Questa sera si giocheranno le ...

Volley - Final Four Coppa Italia – La Revivre Axopower Milano verso la sfida contro Modena : le sensazioni del libero Pesaresi : Nicola Pesaresi, libero della della Revivre Axopower Milano presenta la sfida dei quarti di Finale di Coppa Italia Sarà ancora Revivre Axopower Milano contro Azimut Leo Shoes Modena, ma questa volta la sfida vale l’accesso alla Final Four di Coppa Italia. Si prepara per questo appuntamento la formazione di Andrea Giani, che giovedì 24 gennaio alle ore 20.30 al PalaPanini di Modena sfiderà Zaytsev e compagni per i quarti della Del Monte® ...

Pallavolo - la Powervolley Milano fa chiarezza : “nessun contatto con il Modena per Zaytsev” : Il club lombardo ha smentito categoricamente l’interesse per il giocatore azzurro, in forza al Modena Volley In riferimento a quanto apparso questa mattina sulla testata “Il Giorno” rispetto alle dichiarazioni del presidente Lucio Fusaro sull’interessamento da parte della Powervolley Milano per l’atleta Ivan Zaytsev, riprese anche da altre testate giornalistiche, la società intende precisare e sottolineare che non c’è stato nessun ...

Volley – La Revivre Axopower Milano manda ko Modena : le parole di Nimir e Giani : Le sensazioni di Nimir e Giani dopo la vittoria della Revivre Axopower Milano su Modena È forse uno dei lunedì più belli della sua storia quello per la Revivre Axopower Milano all’indomani della fantastica vittoria contro Modena nel sold out record del Mediolanum Forum. Di fronte a 12.343 spettatori, la formazione guidata in panchina di Andrea Giani inverte i favori del pronostico e conquista la scena della pallavolo italiana con un ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : Milano non dà scampo a Modena - gli uomini di Velasco sconfitti senza appello : Davanti ad un Forum strapieno, i padroni di casa superano con il punteggio di 3-0 l’Azimut Modena di Zaytsev Un Forum di Assago soldout e straordinariamente bello con i suoi 12.400 presenti accoglie Milano e l’Azimut Leo Shoes Modena. Prima del match l’inno d’Italia scalda i cuori di tutti i presenti, è spettacolo, spettacolo di livello straordinario. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, capitan Ivan ...

Volley - SuperLega 2019 : 17^ giornata - Trento torna in testa! Milano-Modena 3-0 davanti ai 12400 del Forum : Trento torna in testa alla classifica della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia era balzata al comando ieri sera dopo aver sconfitto Civitanova nel big match, ma il primo posto dei Block Devils è durato solo una notte: i dolomitici espugnano Vibo Valentia con un agevole 3-0 (si soffre solo nel primo set) e tornano a guardare tutti dall’alto in basso, grandi prestazioni degli schiacciatori Aaron Russell (12 ...

Diretta Milano Modena/ Risultato live 2-0 - streaming Rai : Milano allunga vincendo anche il secondo set : Diretta Milano Modena: info streaming video e tv della partita di volley maschile, valida nella 17giornata della Serie A1 Superlega.

DIRETTA MILANO Modena / Streaming video e tv : storia e precedenti del match - Serie A1 volley maschile - : DIRETTA MILANO MODENA: info Streaming video e tv della partita di volley maschile, valida nella 17giornata della Serie A1 Superlega.

LIVE Volley - Superlega oggi in DIRETTA : show Milano-Modena - tutti i risultati in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 17^ giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile: cronaca, risultati e aggiornamenti in tempo reale delle cinque partite in programma in questo ricco pomeriggio di pallavolo. Ieri Perugia ha sconfitto Civitanova nel big-match e si è ripresa la testa della classifica con un punto di vantaggio su Trento che ha subito l’occasione per operare il controsorpasso, i ...

Pallavolo - la Revivre Axopower Milano pronta ad ospitare l’Azimut Leo Shoes Modena : La Revivre Axopower Milano e l’Azimut Leo Shoes Modena si affronteranno domenica 13 gennaio alle ore 18.00 al Mediolanum Forum di Assago È tutto pronto per la grande sfida di domenica 13 gennaio alle ore 18.00 al Mediolanum Forum di Assago tra la Revivre Axopower Milano e l’Azimut Leo Shoes Modena. L’impianto che ha ospitato nello scorso settembre la tappa milanese dei mondiali di volley e casa del basket dell’Olimpia Milano per un week ...

Volley – Coppa Italia maschile : in vendita da oggi i biglietti per la partita di quarti di finale tra Modena e Milano : Coppa Italia di pallavolo maschile: in vendita da oggi i biglietti per il match del 24 gennaio Da questa mattina è possibile acquistare il biglietto per il match del 24 gennaio alle 20,30 che vedrà di fronte Modena e Milano, quarti di finale di Coppa Italia e partita valida per l’accesso alla Final Four del torneo, che avrà luogo il 9 e il 10 febbraio all’Unipol Arena di Bologna. Di seguito le modalità di acquisto dei ...

Milano-Modena volley : quando si gioca? Data - programma - orario d’inizio e tv : spettacolo al Forum di Assago! : Domenica 13 gennaio si giocherà Milano-Modena, match valido per la 17^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Per la prima volta in stagione, i meneghini giocheranno al Mediolanum Forum di Assago: il Presidente Fusaro ha voluto aprire le porte dell’impianto più grande della città in occasione della supersfida contro i Canarini di Ivan Zaytsev sperando in un sold-out da brividi. Missione riuscita: 12000 ...

Volley - SuperLega 2019 : 12^ giornata - Trento batte Modena! Campioni del Mondo a -1 da Perugia - vincono Milano e Monza : Spettacolare pomeriggio per la SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile sceso in campo per una vibrante dodicesima giornata (la penultima del girone di andata che si concluderà domenica prossima, consegnandoci anche il tabellone della Coppa Italia). I riflettori erano tutti puntati sul big match tra Trento e Modena, la risposta arrivata dal Monte Bondone è chiara: i Campioni del Mondo possono seriamente lottare per ...