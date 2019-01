Mission Winnow Ferrari e Ducati : cos’è - cosa significa e sponsor : Mission Winnow Ferrari e Ducati : cos’è, cosa significa e sponsor Non solo la Ferrari , anche il team Moto Gb Ducati sarà marchiato da Philip Morris. La multinazionale del tabacco, però, si mostrerà su entrambe le rosse con il marchio “ Mission Winnow ”. Una rivoluzione o solo una questione d’affari? Mission Winnow Ferrari e Ducati : cos’è Mission Winnow Mission Winnow – da pronunciare “Win-oh” – è un progetto che tenta di allargare ...

