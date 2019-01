Milan | nuovo assalto a Milinkovic!

Krzysztof Piatek è il nuovo centravanti del Milan : Il giocatore polacco, fin qui rivelazione del campionato, è stato scelto per rimpiazzare Gonzalo Higuain

Milano. Stazione Sant’Ambrogio : un nuovo ingresso riqualifica l’area della Pusterla : Ecco come si presenterà la nuova Stazione di Sant’Ambrogio della M4, la nuova metropolitana di Milano. Una nuova soluzione per

Serie A - 20° giornata : Juventus tiene il +9 sul Napoli - Milan di nuovo quarto : Con i due posticipi del lunedì si è chiusa la ventesima giornata di Serie A. Il Milan, privo di Higuain ad un passo dal Chelsea, si impone 0-2 sul campo del Genoa grazie alle reti di Borini e Suso e scavalca la Lazio al quarto posto. La Juventus continua invece la sua marcia inarrestabile passeggiando sul Chievo Verona (3-0): in rete Douglas Costa, Emre Can e Rugani, da segnalare l’errore dal dischetto di Ronaldo....Continua a leggere

Genoa-Milan 0-2 - senza Higuain ci pensano Borini e Suso : rossoneri di nuovo al 4° posto : La classifica di Serie A Genoa-Milan 0-2, cronaca e tabellino Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Inzaghi : 'E' iniziato qualcosa di nuovo - così ci salviamo. Il Milan e la maledizione della 9? Penso al Bologna' : Filippo Inzaghi , tecnico del Bologna , parla a Sky Sport dopo il pareggio con la Spal: 'Questo Bologna è cambiato, ma lo avevo detto: il modulo lo fanno i giocatori, Orsolini e Sansone permettono di giocare a tre davanti. Oggi la squadra mi è piaciuta ...

Calciomercato Milan - nuovo obiettivo per il centrocampo rossonero : contatti con il Napoli per Diawara : Il club rossonero ha chiesto al Napoli il centrocampista classe 1997, ricevendo però una risposta negativa al prestito con diritto di riscatto Il Milan non guarda solo al reparto offensivo, dove è in procinto di arrivare Piatek al posto di Higuain. Il club rossonero scandaglia il mercato per rinforzare anche altre zone del campo, come per esempio il centrocampo. Carrasco – LaPresse/EFE L’ultimo nome apparso sul taccuino di ...

Aggiudicata di nuovo alla coop Atlantide la Casa delle Farfalle di Milano Marittima : Il nostro obiettivo primario è conciliare questi due concetti avvicinando e stimolando in maniera semplice e intuitiva l'interesse del pubblico nei confronti della scienza e della ricerca». Negli ...

Milano. Food Policy : nuovo hub di quartiere in via Borsieri : È stato inaugurato dalla vicesindaco con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo il nuovo hub di quartiere per promuovere il

Il Nuovo CDU di Milano interviene dopo la morte dei 4 neonati : Il Nuovo CDU di Milano si pone accanto alle famiglie colpite dalla morte dei neonati agli Spedali Civili di Brescia. Intervento di Lorenzo Annoni

Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme ad un evento a Milano : La coppia formata da Belen e Stefano De Martino sono stati paparazzati insieme ad evento modaiolo a Milano. Entrambi appaiono sereni e tranquilli, Belen è appena tornata da un viaggio in Sudamerica ed è più serena e felice che mai, invece Stefano De Martino sta lavorando sodo per realizzare i suoi sogni imprenditoriali ed è serafico. A un evento modaiolo sui Navigli a Milano Belen e De Martino sono insieme. Tra loro l’armonia è evidente. ...

Innarestabile Milano - nuovo premio : è Città dell'anno 2019 : E ancora Stefano Boeri architetto e nuovo presidente della Triennale prevista per il 2019, le 'Cavallerizze' edificio del Museo della Scienza e della Tecnica di Luca Cipelletti, senza dimenticare ...

La Famiglia Addams - ritorno flash al teatro Nuovo Milano poi ancora tour : Non ci resta altro che darvi appuntamento con l'eccentrica e macabra Famiglia americana, protagonista di film, serie tv e strisce a fumetti famosa in tutto il mondo per il brillante umorismo nero, ...

“Rolling Stone” - il nuovo singolo di AimaD girato a Milano : È Milano, la città che AimaD ha scelto per girare il video del suo nuovo singolo "Rolling Stone". Il brano anticipa l'album d'esordio "La follia dell'esistere" (ABNormal Records). La nuova canzone segue "Ilary", pubblicata qualche mese fa, ma questa volta il cantante ternano mostra un aspetto di sé meno romantico ma più aggressivo, consapevole e tenace come sa essere un diciottenne che, con la sua musica, vuole partire dalla provincia alla ...

Il Milan nelle mani del nuovo Kakà : Paquetà titolare contro la Samp : Sta per scoccare l'ora di Paquetà . Il giovane trequartista del Milan è candidato a una maglia da titolare nell'undici che questa sera alle 18, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, affronterà la ...