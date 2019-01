Milan | Gazidis | Piatek investimento a lungo termine nel rispetto del FFP

Milan - Gazidis : “Piatek investimento nel rispetto del FPF” : "Questo è un altro investimento a lungo termine del club, sempre nel rispetto del Fair Play Finanziario", le parole dell'amministratore delegato rossonero. L'articolo Milan, Gazidis: “Piatek investimento nel rispetto del FPF” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Gazidis e Leonardo entusiasti di Piatek : “è esattamente il tipo di calciatore che volevamo” : I due dirigenti rossoneri hanno presentato insieme a Leonardo il nuovo acquisto del Milan, arrivato a titolo definitivo dal Genoa “Questo è un altro investimento a lungo termine del Milan, un giocatore di grande talento. Il nostro piano è molto chiaro: costruire una squadra di calcio a lungo termine. Sono felice di presentare Piatek, è un grande giorno per noi, questo è un altro investimento che rispetta il fair play ...

#TenYearsChallenge - Milan ultimo per crescita dei ricavi : la sfida di Gazidis : Quali sono state le ragioni dietro ai ritardi accumulati dai rossoneri e le sfide che attendono il manager arrivato dall'Arsenal

Milan - operazione Piatek : d'ora in avanti l'ultima parola spetterà a Gazidis e non a Leonardo : Quella per portare Krzystof Piatek in rossonero è la prima operazione che vede seduti allo stesso tavolo il neo ad Gazidis e Leonardo, artefice dell'operazione Higuain e, più in generale, del Milan che s'è visto in questa stagione 2018-2019. La presenza al tavolo dell'ad è, come scrive Il Giornale,

Milan - tensione fra Gazidis e Maldini : il greco 'boccia' Piatek e Mesut Ozil (RUMORS) : Da quando è sbarcato a Milano, il nuovo amministratore delegato Ivan Gazidis ha letteralmente fatto piazza pulita intorno alla propria figura. Dapprima con la scelta di cambiare il capo dell'area scouting rossonera, successivamente ci sono state diverse questioni col direttore sportivo riguardanti i prossimi obiettivi di mercato. Leonardo, infatti, stava seguendo le piste che portavano ad Ibrahimovic e Cesc Fabregas, ma entrambe sono state ...

Milan - tensione anche fra Gazidis e Maldini : Ora, come sottolineato dal Corriere dello Sport l'ex-Arsenal è arrivato allo scontro anche con Paolo Maldini. Il motivo? un suo ex-pupillo all'Arsenal. tensione - Non solo Leonardo, anche Paolo ...

Milan - Paquetà e Strinic convocati per il match con la Sampdoria. Gazidis intanto incontra la Uefa… : Per il match di Coppa Italia contro la Samp Gattuso ha convocato anche Paquetà e Strinic, out invece Suso. L'ad invece ha incontrato la Uefa in ottica FPP Il Milan torna in campo per la prima volta in questo 2019, affrontando al Ferraris la Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia. Due volti nuovi nella lista dei convocati, uno è quello del nuovo arrivato Lucas Paquetà, l'altro invece è quello di Ivan Strinic che torna

Milan - incontro finito tra Gazidis e la Uefa : l'a.d. cerca l'accordo sul Fair play : Si è concluso a Nyon l'incontro tra Ivan Gazidis e la Uefa. l'a.d. del Milan aveva programmato per questa mattina un confronto con l'organo di governo del calcio europeo, per chiedere informazioni sui ...

Milan - vertice Gazidis-Uefa : sul tavolo FPF e mercato : Prove di dialogo Milan-Uefa sul Fair Play Finanziario: oggi in programma un vertice a Nyon, protagonista l'ad rossonero Ivan Gazidis.

Gazidis mette le mani anche su Milanello : Appena sbarcato a Milano dopo le vacanze, Ivan Gazidis ha preso la strada di Milanello. Per un ad, abituato dall'esperienza londinese, a occuparsi solo di cifre, contratti e sponsor, è di sicuro il segnale di un lungo e laborioso ripensamento natalizio. A Milano, infatti, il manager sudafricano, era convinto di doversi occupare soprattutto della strategia per moltiplicare i proventi del club. È questo, tra gli altri, il mandato ricevuto da ...

Dal mercato agli sponsor : i poteri di Gazidis come ad e dg del Milan : Non solo ad: Gazidis è stato nominato anche direttore generale del Milan, come emerge dal verbale del CdA del club dello scorso 5 dicembre.

Milan - i poteri di Gazidis come nuovo amministrato delegato : Non solo ad: Gazidis è stato nominato anche direttore generale del Milan, come emerge dal verbale del CdA del club dello scorso 5 dicembre.

Milan - Gattuso a rischio esonero : Gazidis ha il sostituto a portata di mano : Milan, Gattuso a rischio esonero ed il neo amministratore delegato Gazidis ha in mente un nome per rinnovare le ambizioni rossonere Milan, Gennaro Gattuso è a rischio esonero dopo la sconfitta odierna contro la Fiorentina di fronte al pubblico di San Siro. Intendiamoci, il tecnico rossonero non verrà sollevato all’istante, ma si giocherà il proprio futuro nelle prossime due giornate ravvicinate, il 26 e 29 di dicembre. Si tratta di ...

Gazidis ha un chiodo fisso : “riportare il Milan in alto!” : Milan, Ivan Gazidis ha parlato nel corso della festa di Natale del settore giovanile rossonero del futuro del club “Sto lavorando per imparare, sono felice di essere stato accolto in questo club. Stiamo cercando di fare qualcosa di incredibile tutti insieme. Cerchiamo di riportare il Milan in alto“. Lo dice l’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, nel corso della festa di Natale del settore giovanile rossonero. ...