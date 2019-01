Milan | è il giorno della presentazione di Piatek | “sono nato pronto | porterò la squadra

Milan - perché il 24 gennaio è un giorno speciale - : Il 24 gennaio non è una data come le altre per il Milan. Sì, perché la grande avventura rossonera è iniziata proprio in questo giorno di 149 anni fa a Nottingham, in Inghilterra. Lì nasceva Herbert ...

Milan - il giorno di Piatek : visite e ufficialità : Milano, 23 gennaio 219 - Il giorno di Piatek è finalmente arrivato. Dopo aver raggiunto nella giornata di ieri l'accordo per il passaggio del polacco dal Milan al Genoa, oggi è stata la volta di ...

Milano. Giorno del Ricordo : proiezione film Red Land Rosso Istria : Il Municipio 7 in collaborazione con Venicefilm e Associazione Nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia Comitato di Milano, in occasione della celebrazione

Milan - il giorno di Piatek : 35 milioni e bonus al Genoa. Higuain - fuga in silenzio : Il Milan con e senza. La trattativa con e senza. Non è canottaggio, ma il Milan senza Higuain (imbattuto e con una media gol di 2 reti a partita) e il Milan con il Pipita (battuto 4 volte e con una media gol di 1.2). Oppure la trattativa per Piatek, senza contropartite tecniche e con un corrispettiv

È il giorno di Genoa-Milan : eccome come fare per seguire il match in Tv : Si conclude oggi la prima giornata di ritorno in Serie A con i due impegni di Genoa e Milan, reduci dalla gara in Supercoppa Italiana a Jeddah, vinta dai bianconeri. I primi a scendere in campo saranno i rossoneri in trasferta contro il Genoa in una gara che si disputa in un orario davvero inusuale […] L'articolo È il giorno di Genoa-Milan: eccome come fare per seguire il match in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Chelsea - Higuain a Londra. E' il giorno di Piatek al Milan : E il Chelsea spalmando l'investimento avrà libertà per chiudere anche un centrocampista [...] Leggi l'articolo integrale sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Piatek, il Genoa ...

Milano. Il Municipio 7 celebra il Giorno della memoria 2019 : Il Municipio 7 in collaborazione con il “Coro Col Hakolot”, in ricordo della Shoah, invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa

Giorno della Memoria - Liliana Segre incontra gli studenti al Teatro alla Scala di Milano : Martedì 22 gennaio alle la senatrice sopravvissuta ad Auschwitz racconterà la sua esperienza ai ragazzi delle scuole in un incontro alla Scala di Milano. L'intervento di Liliana Segre sarà preceduto dall’esecuzione musicale di Kol Nidrei di Max Bruch con Alfredo Persichilli e Andrea Rebaudengo.Continua a leggere

Francesca Cipriani derubata in pieno giorno a Milano : Tanta paura per Francesca Cipriani che è stata rapinata in pieno giorno a Milano. Lo ha raccontato la diretta interessata al programma “I Lunatici”, su Radio2. «Erano le 13, la polizia mi ha detto che era già il nono portafoglio del giorno. Sono stata rapinata da una combriccola di delinquenti extracomunitari tra cui c’è anche una donna incinta». Poi la Cipriani ha espresso anche apprezzamento per Matteo Salvini. «Mi ha ...

Finti permessi di soggiorno - arrestate 8 persone di cui 3 pubblici ufficiali - Milano Post : Milano 16 gennaio " Errare è umano, diceva qualcuno, ma sbagliare da rappresentanti della legge per agevolare gli extracomunitari è davvero inqualificabile. Eppure succede: la cronaca è carente se deve descrivere le motivazioni, rimane la constatazione di una connivenza difficile da capire. Ansa segnala "Otto persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Monza, ...

Le notizie del giorno – Genoa-Milan - la decisione dell’Osservatorio : Le notizie del giorno – E’ sempre più caos in vista della partita di campionato tra Genoa e Milan. Il campionato di Serie A si è fermato per una lunga pausa ma adesso è pronta a tornare in campo per un turno che si preannuncia avvincente. Dopo la qualificazione in Coppa Italia contro la Sampdoria in campo il Milan di Gattuso alla ricerca di punti per la qualificazione in Champions League. Nel frattempo ultimi giorni caldi per la ...

Le notizie del giorno – Caos Genoa-Milan - le ultime : Le notizie del giorno – “La decisione di far giocare Genoa-Milan di lunedì alle 15 fa molto discutere. E’ certamente un orario molto scomodo per la città e per i tifosi e se si potesse evitare, giocando in un orario più consono alla fruibilità di quell’evento ne sarei lieto, però non voglio neanche dare consigli senza avere in mano le carte”. Sono le importanti dichiarazioni del governatore della Liguria, Giovanni Toti, a ...

Le notizie del giorno – L’arresto dell’ex presidente del Napoli ed il caos Genoa-Milan : Le notizie del giorno – Novità nelle ultime ore per quanto riguarda il Napoli, l’ex patron azzurro Giorgio Corbelli si trova agli arresti domiciliari nella sua casa di Brescia, l’imprenditore sta infatti scontando la condanna ad un anno per reati fiscali commessi quando era presidente di Finarte, casa d’aste che era quotata in Borsa e fallita nel 2012. Inoltre l’ex presidente del Napoli dovrà affrontare a breve anche il nuovo ...