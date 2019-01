Migranti | Bonafede | non accetto che si parli di deportazioni come per gli

agi

: #Cacciari: 'Le sembra decente quello che fate con i migranti? #Bonafede: 'Lei pensa di sapere tutto' - PiazzapulitaLA7 : #Cacciari: 'Le sembra decente quello che fate con i migranti? #Bonafede: 'Lei pensa di sapere tutto' - antonioscorry : RT @Triffleme: #Bonafede ha appena detto che non daranno l'autorizzazione a procedere contro #Salvini Perché? Perché il sequestro di perso… - Agenzia_Italia : Cosa ha detto #Bonafede a 'Piazza Pulita' sui migranti e il caso #Diciotti. -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) "Non permetto a nessuno di dire che c'è razzismo nell'azione del governo" e "non si può parlare di deportazioneper gli ebrei". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonsonel corso di Piazzapulita, su La7, a proposito delle immagini nel servizio della rete relative alle operazioni di trasferimento didal Cara di Castelnuovo di Porto."Mi stanca l'idea che questo sia un governo cinico", ha proseguito il guardasigilli, sottolineando che egli stesso non è un cinico e certamente vedere alcune immagini,nel caso del trasferimento deidal Cara di Castelnuovo di Porto, crea anche in lui turbamento. Quandoha cominciato a dire che della questione deve occuparsene l'Europa, parlando di necessità di responsabilità condivisa, è intervenuto Massimo Cacciari contestandolo."Sulla Diciotti azione concordata" ...