Migranti : Bonafede - "non accetto che si parli di deportazioni come per gli ebrei" : "Non permetto a nessuno di dire che c'è razzismo nell'azione del governo" e "non si può parlare di deportazione come per gli ebrei". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nel corso di Piazzapulita, su La7, a proposito delle immagini nel servizio della rete relative alle operazioni di trasferimento di Migranti dal Cara di Castelnuovo di Porto. "Mi stanca l'idea che questo sia un governo cinico", ha proseguito il ...