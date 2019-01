Mercato | il Psg fa sul serio per Allan | offerti 100 milioni al Napoli

CalcioMercato Psg : arriva Paredes - ecco le cifre dell’affare : Il Paris Saint Germain sta per chiudere l’acquisto di Leandro Paredes, che approderà nel club parigino, anticipando Milan e JuventusCalciomercato / Estero- Clamoroso colpo di scena nell’odierna giornata di Calciomercato. La notizia bomba arriva da Parigi, dove il Paris Saint Germain sta per definire a sorpresa l’acquisto di Leandro Paredes, centrocampista dello Zenit San Pietroburgo. Nonostante il forte interessamento di ...

CalcioMercato Napoli/ Ultime notizie : Allan non si allena - vola al Psg? : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Allan non si è allenato e potrebbe volare verso il Paris Saint German. Intanto Marek Hamsik ha deciso il suo futuro.

CalcioMercato : De Laurentiis smentisce l'offerta per Allan - ma il Psg è pronto a tutto : Una sessione di Calciomercato memorabile quella invernale. Il ritorno in Italia di Muriel, il passaggio di Higuain dal Milan al Chelsea dove ha incontrato l'ex allenatore Sarri, Boateng al Barcellona e adesso la probabile cessione di Allan al Paris Saint Germain. Il Napoli si è reso protagonista con diverse presunte trattative, ma su tutte emerge quella del centrocampista brasiliano. Calciomercato Napoli: Allan in partenza In merito alle voci di ...

Mercato - Napoli : per Allan al Psg si tratta ancora - pressing su Fornals : L'intrigo non è di facile soluzione, mentre sono chiare le volontà dei protagonisti. Da una parte c'è il Psg, pronto ad un notevole investimento per ingaggiare Marques Loureiro Allan. Dall'altra, c'è ...

CalcioMercato Napoli - PSG forte su Allan. Sarri su Hysaj : Calciomercato Napoli, due big in uscita? – Tempi di grandi manovre di mercato in casa Napoli. Quella che doveva essere una “tranquilla” sessione invernale si potrebbe rivelare una sorta di rivoluzione per la squadra allenata da Carlo Ancelotti. A pochi giorni dalla chiusura delle trattative, infatti, gli azzurri potrebbero perdere due pedine fondamentali dello schieramento […] L'articolo Calciomercato Napoli, PSG forte su Allan. Sarri su ...

CalcioMercato Napoli/ Ultime notizie - Fornals è l'alternativa se Allan va subito al Psg : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Pablo Fornals è nel mirino, può sostituire Allan se partirà verso il Psg. Rodrigo de Paul può arrivare a giugno

CalcioMercato Napoli - contatti per Fornals del Villarreal. Il Psg insiste per Allan : Dopo Fabian Ruiz, arrivato in azzurro dal Betis Siviglia la scorsa estate, il Napoli punta un nuovo giovane spagnolo. Si tratta di Pablo Fornals , centrocampista di proprietà del Villarreal. contatti ...

CalcioMercato - il Psg non molla Allan : il Napoli chiede 120 milioni : 120 milioni di euro: è questa la cifra richiesta dal Napoli per lasciar partire Allan . Il centrocampista brasiliano è da tempo in cima alla lista dei desideri del Paris Saint-Germain , che però ...

CalcioMercato - l’affare Allan-PSG non si ferma : il Napoli è disposto a trattare - Barella alla finestra : allan piace eccome al PSG, De Laurentiis ha fissato il prezzo del cartellino ed ha già individuato l’alternativa per il suo Napoli Il Calciomercato è entrato negli ultimi concitati 10 giorni di trattative. Solitamente i big non si muovono nella finestra invernale, ma quest’anno ci sono state diverse eccezioni, da Higuain a Morata per fare alcuni esempi. Anche un punto cardine del Napoli potrebbe lasciare il club, si tratta del ...

CalcioMercato Napoli - non accenna a diminuire il pressing del PSG per Allan : le ultime : Il club parigino continua a seguire il centrocampista del Napoli, ma l’offerta presentata non basta per strapparlo a De Laurentiis Il Paris Saint-Germain non molla Allan, il centrocampista brasiliano resta nel mirino del club parigino, pronto a tutto per portarlo in Francia. La prima offerta presentata a De Laurentiis non convince, i 60 milioni messi sul piatto non bastano per la fumata bianca dal momento che gli azzurri ne chiedono ...

CalcioMercato Psg : Rabiot si allena con le riserve - porta il club in tribunale? : Guerra aperta tra Adrien Rabiot e il Psg. Secondo quanto riportato dal sito Paris United, il centrocampista avrebbe deciso di denunciare il club agli organi federali francesi. Una situazione ...

CalcioMercato Napoli - De Laurentiis a Parigi : Allan verso il PSG? : Un viaggio di piacere in cui però potrebbe trovare spazio anche il Calciomercato . L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport racconta che il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è volato a Parigi con la famiglia per godersi una piccola vacanza. Nella capitale francese, però, ha sede il PSG che ultimamente sta ...

CalcioMercato - Real Madrid o Psg per il futuro di Mourinho : La giornalista portoghese Claudia Garcia , intervenuta a 'Rai Sport', ha spiegato: 'Ha mantenuto buoni rapporti con il Real Madrid e cerca di proporsi. Per cui vedo possibile un suo ritorno al Real, ...

CalcioMercato - il PSG trova il “gioiello” per il suo centrocampo : abbandonata l’idea Allan : Calciomercato, il PSG alle prese con la ricerca agognata di un centrocampista di spessore dopo il ben noto caso Rabiot Calciomercato, il PSG è alla ricerca di un centrocampista di qualità che possa di fatto prendere il posto di Rabiot, fuori rosa a causa della sua volontà di lasciare il club. I parigini necessitano assolutamente di un innesto nel reparto che è abbastanza in difficoltà, sopratutto per una squadra del blasone del PSG. ...