Mediaset | dopo il flop di Adrian ci pensa Maria De Filippi | così può salvare il Biscione

Adrian - cosa cambierà dopo il disastro degli ascolti : le mosse drastiche a Mediaset : dopo il calo ascolti della seconda puntata di Adrian , circolano voci sulle possibili soluzioni che potrebbero prendere i vertici Mediaset per riportare il programma al record registrato in occasione ...

Adrian - ascolti : la posizione ufficiale di Mediaset dopo il disastro : Adrian ha fatto il record di commenti negativi, gli ascolti non sono stati entusiasmanti, ma Mediaset è felice. "Grandi ascolti per Adrian o Celentano", recita un comunicato di Canale 5. " Adrian o Celentano è un monumento dello spettacolo italiano: da sempre grande innovatore e anticipatore di lingua

Adrian - panico a Mediaset : cos'è andato in onda dopo la chiusura anticipata di Celentano : Secondo gli addetti ai lavori, qualcosa è andato storto, così Adrian ha chiuso prima. Come annunciato dal palinsesto, infatti, lo spettacolo di Adrian o Celentano sarebbe dovuto iniziare alle 21.30 , ...

Adrian - il disastro di Celentano in diretta : dopo 10 minuti - pioggia di insulti per lo show di Mediaset : pioggia di insulti per Adrian. L'attesissimo show di Adriano Celentano su Canale 5 inizia alle 21.40 nel più fitto mistero. Non si sa nulla, se non che il cartone con disegni di Milo Manara e musiche di Nicola Piovani si alternerà a spezzoni "live" da Verona. Ci dovrebbero essere Celentano, Michelle