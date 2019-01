Martina | Pd | | non sono preoccupato dalla leadership di Landini

Delitto Guido Rossa - Martina : “Qualche ministro studi questa storia. Non si calpesta la memoria di chi ha combattuto le Br” : “È questa la nostra storia di un Paese che ha reagito con le organizzazioni popolari e sociali alla deriva del terrorismo brigatista. Qualche ministro dovrebbe studiarla questa storia, prima di dire cose come quelle che abbiamo sentito in queste settimane. Non si calpesta la storia di persone che hanno dato la vita per questo Paese combattendo nelle fabbriche, nelle città, da sinistra, contro i brigatisti e contro il terrorismo negli anni ...

Maurizio Martina boccia il referendum sul Reddito di cittadinanza : “Non è lo strumento giusto” : Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd, boccia la proposta di un referendum abrogativo sul Reddito di cittadinanza: "Qualcuno ipotizza un referendum sul Reddito di cittadinanza. Non sono d’accordo. Penso che non sia lo strumento per fare la nostra giusta battaglia in alternativa alle scelte pericolose di Lega e Cinque Stelle. Serve una controproposta chiara".Continua a leggere

Martina (PD) contro Salvini : "Salvi vite e non faccia propaganda" : Maurizio Martina, segretario del Partito Democratico che nel giro di qualche settimana dovrà essere rimpiazzato, torna ad attaccare il governo. L’ex ministro, commentando le ultime notizie relative ai migranti morti in mare nel tentativo di attraversare il Mediterraneo, ha dichiarato: "Intanto bisogna salvare le vite. È inutile girare attorno alle questioni quando ci sono emergenze come quelle che stanno purtroppo accadendo in questi giorni. ...

Martina Colombari preoccupata per il figlio : “È un periodo difficilissimo - a volte non ci dormo la notte” : “Oggi per i ragazzi giovani ci sono troppi stimoli, è un periodo difficilissimo sia per loro, sia per noi genitori”. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, l’ex Miss Italia Martina Colombari ha parlato a cuore aperto del suo matrimonio con l’ex calciatore del Milan Billy Costacurta e del suo rapporto con il figlio Achille. “Ci sono i social network che li circondano, hanno questa smania di essere coperti di ...

Vieni da me - l'incubo che tormenta Martina Colombari : "Mio figlio? Perché non ci dormo la notte" : Martina Colombari a Vieni da me di Caterina Balivo ha parlato a cuore aperto del suo matrimonio e delle difficoltà di essere mamma nel 2019. "Oggi per i ragazzi giovani - sottolinea l'ex Miss Italia - ci sono troppi stimoli, è un periodo difficilissimo sia per loro, sia per noi genitori. Ci sono i s

Fq MillenniuM - Martina Castigliani ritira premio Giustolisi per l’inchiesta sulle nozze forzate : “Politica non ignori queste storie” : È stata la giornalista e scrittrice Sandra Bonsanti a consegnare il premio Franco Giustolisi a Martina Castigliani, per l’inchiesta “Nomi falsi e case protette. Il servizio segreto che salva le ragazze dai matrimoni combinati”, pubblicata su Fq MillenniuM, il nostro mensile diretto da Peter Gomez. Il servizio, uscito sul numero di marzo, ha vinto ex aequo con l’inchiesta di Giovanni Tizian e Stefano Vergine su l’Espresso. Presenti ...

Moncalieri - malata e abbandonata in ospedale : la piccola Martina non ce l’ha fatta : La piccola, nata con una grave malformazione, era stata adottata dal comune che l'ha seguita attraverso i servizi sociali per tutta la sua breve battaglia contro la malattia durata sei mesi. "Il fatto che un'intera comunità ci abbia seguiti fa capire come questa bambina sia riuscita a farsi amare da tante persone" ha spiegato il sindaco.Continua a leggere

Short track - Europei 2019 : Martina Valcepina non sbaglia! L’azzurra è seconda nei 500m : Martina Valcepina non delude e si prende la medaglia d’argento nei 500m femminili agli Europei di Short track in corso di svolgimento a Dordrecht. La valtellinese ha chiuso al secondo posto con il tempo di 43.241 alle spalle della polacca Natalia Maliszewska (42.842), leader della classifica di specialità in Coppa del Mondo. Sul podio ci sale anche l’olandese Lara Van Ruijven, che ha preceduto la connazionale Suzanne Schulting. La ...

Zingaretti : 'Alle Europee senza il simbolo PD'. Tanti consensi - ma Martina non vuole : ... Laura Boldrini , non ha nascosto un certo apprezzamento per la proposta di Zingaretti 'di costruire per le prossime elezioni Europee una lista unitaria e aperta al mondo della scuola, del lavoro, ai ...

Martina in scia a Calenda e Zingaretti : "Ok alla lista unica per le Europee ma non rinuncio al simbolo del Pd" : Sì a "una lista aperta che si rivolga ai tanti democratici e riformisti" alle Europee. Lo dice Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd che aggiunge: "So che Carlo Calenda insieme a tanti altri sta lavorando a un Manifesto di progetto e guardo con molto interesse a questo sforzo"."Io mi candido alla guida del Pd - afferma Martina - perché penso che non ci possa essere alternativa a Lega e Cinque Stelle senza questa ...

Martina Giannone infermiera in ospedale a Cefalù : "Lavoro nel reparto dove mi svegliai dopo un mese dal coma" : "Lavoro nel reparto dove mi svegliai dopo un mese dal coma". A dirlo è Martina Giannone, 27 anni, infermiera all'ospedale Giglio di Cefalù. Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera. E afferma: "Ho scelto io di lavorare in questo reparto perché voglio dare quello che ho ricevuto".Aveva 17 anni quando rimase vittima di un incidente in auto con dei coetanei. Il compagno di liceo al suo fianco morì sul ...

Martina Navratilova accusa di transfobia - sui social scoppia la polemica : “non si gioca a tennis col pene” : Martina Navratilova finita al centro di una dura polemica in merito a sport e transfobia: l’icona LGBT del tennis femminile attaccata sui social per alcune frasi ‘poco felici’ Nelle ultime ore, Martina Navratilova è finita al centro di un gran polverone social. L’ex tennista, famosa per essere un’icona gay, nonchè sempre in prima linea per il moivmento LGBT, è stata accusata di ‘transfobia’. ...

Arezzo - Martina non si suicidò ma stava sfuggendo ad uno stupro : condannati due giovani : “Spero che questa sera i genitori di Martina Rossi ricevano una telefonata di scuse da parte dei giudici spagnoli”. È polemico Luca Fanfani, avvocato di parte civile, insieme al collega Stefano Savi, nel processo di primo grado che si è appena concluso ad Arezzo. Nel corso del dibattimento è stata riscritta la storia di quello che, troppo frettolosamente, era stato dipinto come un suicidio dai magistrati del Paese iberico. Ma i genitori della ...