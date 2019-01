Marti che sfidava il cancro con la poesia

Delitto Guido Rossa - Martina : “Qualche ministro studi questa storia. Non si calpesta la memoria di chi ha combattuto le Br” : “È questa la nostra storia di un Paese che ha reagito con le organizzazioni popolari e sociali alla deriva del terrorismo brigatista. Qualche ministro dovrebbe studiarla questa storia, prima di dire cose come quelle che abbiamo sentito in queste settimane. Non si calpesta la storia di persone che hanno dato la vita per questo Paese combattendo nelle fabbriche, nelle città, da sinistra, contro i brigatisti e contro il terrorismo negli anni ...

Jesé - lo manda Rafa. Martin Vazquez spinge l'ex Real : 'Che talento - scommessa da fare' : La voce di Rafael Martin Vazquez , 53 anni di classe ed eleganza, riporta indietro nel tempo tra il fuoco dei ricordi. Grandi storie: quando il Toro comprava campioni anche in giro per il mondo e vinceva la Coppa Italia, dopo aver sfiorato lo scudetto e disputato quella finale maledetta di Amsterdam, in Uefa. Inizio Anni 90: un quarto di secolo è trascorso, ma pare più ancora. Però ...

Agorà - Barbara SaltaMartini : "La sinistra si indigni anche quando danno del nazista a Matteo Salvini" : Barbara Saltamartini, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, dà una bella lezione alla sinistra: "Vorrei che si prendessero le distanze anche quando le opposizioni, nel caso specifico il Partito democratico, danno del nazista al Ministro dell'Interno", sbotta la leghista. E conclude, durissim

Sto con Martina perché vuole davvero un partito unito : In queste ore le ragioni per cui ho unito le mie forze a quelle di Maurizio Martina per la corsa alla segreteria nazionale del Pd sono ancora più chiare.Le rendono evidenti la necessaria concretezza da dare a quelle che, troppe volte, sono rimaste facili parole con cui ci siamo rivolti ai nostri elettori. In primis le parole che riferiscono all'unità del nostro partito e al fatto che gli avversari stanno fuori e oltre di noi.Questo ...

Basket femminile - le migliori italiane della 14a giornata di A1. Laura Macchi eterna - Martina Bestagno e Sara Bocchetti protagoniste : Non sono mancate le sorprese nella 14a giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Il risultato più inatteso è stata senza dubbio la vittoria di Ragusa contro Schio, che ha permesso a Venezia di allungare nuovamente in testa alla classifica. Sono state davvero numerose le giocatrici italiane capaci di mettersi in mostra con prestazioni di assoluto valore. Impossibile non cominciare dall’eterna Laura Macchi, che ha ...

DiMartino : due solitudini che s’incontrano per il nuovo singolo “Giorni buoni” : Da oggi è disponibile online il video di “Giorni buoni”, il nuovo singolo di Dimartino che anticipa l’uscita dell’album di inediti “Afrodite” – il primo per 42 Records in collaborazione con Picicca – prevista per il prossimo 25 gennaio. Protagonisti del video, diretto da Ground’s Oranges, sono gli attori Corrado Fortuna (già al lavoro con registi come Virzì, Tornatore e Allen) e Shary Taddei, coniugi anche nella vita, che ...

Manchester United : rinnovo quinquennale per Martial : Calciomercato Manchester United, Martial / Dopo un momento no a causa del poco spazio in campo nella gestione Mourinho, Anthony Martial sembra essere diventato un titolare inamovibile con Solskjaer. Il Manchester United vuole puntare su di lui anche in futuro e secondo ‘Sky Sports’, l’attaccante francese, classe ’95 , è a un passo dal rinnovo quinquennale. Un prolungamento che potrebbe rappresentare la sua definitiva ...

Europee 2019 - Calenda lancia il manifesto che unisce il Pd. Sì di Martina - Gentiloni e Zingaretti : Un'Europa del progresso , delle competenze , della cultura , della scienza , del volontariato , del lavoro e della produzione . Queste le parole chiave lanciate da Calenda che sottolinea come ci ...

Vieni da me - l'incubo che tormenta Martina Colombari : "Mio figlio? Perché non ci dormo la notte" : Martina Colombari a Vieni da me di Caterina Balivo ha parlato a cuore aperto del suo matrimonio e delle difficoltà di essere mamma nel 2019. "Oggi per i ragazzi giovani - sottolinea l'ex Miss Italia - ci sono troppi stimoli, è un periodo difficilissimo sia per loro, sia per noi genitori. Ci sono i s

I renziani a congresso : l’eterno scontro Boschi-Lotti spinge Giachetti e penalizza Martina : C'è (almeno) una sorpresa nei primi dati che provengono dal voto nei circoli del Pd: il risultato a due cifre di Roberto Giachetti, che stacca nettamente Francesco Boccia e probabilmente penalizza Maurizio Martina nello scontro diretto con Nicola Zingaretti, che infatti risulta in testa. I numeri raccolti da YouTrend sui primi settemila votanti attribuiscono al Governatore laziale il 46,3%, con l'ex ministro dell'Agricoltura al 35,3 e il ...

PD il partito che brucia da dentro - Martina critica aspramente Elena Boschi : Il partito Democratico brucia al suo interno, ennesimo scontro tra Martina e Boschi Si infiamma lo scontro dentro il Pd in vista delle primarie. Il segretario uscente e candidato alla segretaria, Maurizio Martina, ha usato parole dure nei confronti dei renziani Maria Elena Boschi e Francesco Bonifazi che stasera parteciperanno a un evento benefico insieme al vicepremier Matteo Salvini. “Noi siamo seccamente alternativi”, ha ...

Mia Martini - perché è importante non dimenticare la Martini : «Sai, la gente è strana, prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente», cantava Mia Martini in Almeno tu nell’universo – celebre canzone scritta nel 1972 da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio e portata alla ribalta nel’89 dalla cantante, che con questo brano vinse il Premio della Critica al Festival di Sanremo – riassume in buona sostanza la vita e la carriera dell’artista. La storia ...