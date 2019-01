Manifestazione contro il Forum economico

Gilet gialli - la nona Manifestazione in Francia : cortei a Parigi e Bourges. Proteste anche a Londra contro la May : Nono sabato di Proteste dei Gilet gialli in Francia. Nonostante la legge annunciata dal premier Philippe contro chi partecipa a manifestazioni non autorizzate, gli attivisti si sono ritrovati sugli Champs-Elysees a Parigi, dove si sono ripetuti gli scontri con le forze dell’ordine: i manifestanti hanno cercato di forzare le barriere e la polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni. Circa 5mila persone si sono invece radunate a ...

Ungheria : Manifestazione contro governo : ANSA, - BUDAPEST, 5 GEN - Almeno 10 mila persone sono scese di nuovo in piazza, oggi, davanti al parlamento a Budapest, per protestare contro la cosiddetta "legge schiavitù", voluta dal governo del ...

Ncc - tensioni a Roma durante la Manifestazione degli autisti contro la Manovra : La protesta è iniziata ieri, poco dopo le 13 con una sfilata lungo l'anello viario che collega il piano Partenze dei Terminal dell'aeroporto di Fiumicino. Le auto degli Ncc, scortate in testa e coda ...

A Marsala la Manifestazione Street Parade contro i decreti Salvini e Pillon : Sabato scorso, il centro di Marsala, oltre al consueto shopping natalizio ha visto svolgersi la manifestazione di protesta 'Street Parade', una sfilata di cittadini, associazioni culturali, ...

I sindacati contro la manovra : "Pessima - pronti a Manifestazione a gennaio" : Una manovra "sbagliata, miope, recessiva, che taglia ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione e investimenti produttivi, negando al Paese, e in particolare alle sue aree più deboli, una prospettiva di rilancio". Lo affermano in una nota Cgil, Cisl e Uil, dicendosi pronte alla mobilitazione unitaria "che culminerà con una grande manifestazioni nazionale a Gennaio". "Per le modalità della sua ...

ART. 1 MDP E ANPI ADERISCONO ALLA Manifestazione DI VITTORIA CONTRO L'OMOFOBIA : ... che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, ...

Manifestazione pacifica dei Tir lumaca in Valle Roya contro il "divieto della vergogna" : "Si è svolta la conferenza stampa indetta dall'AstraCuneo per affrontare due temi di basilare importanza per il settore dell'autotrasporto in provincia di Cuneo e nel basso Piemonte: il completamento ...

Bruxelles - scontri e cariche della polizia davanti alla Commissione Europea alla Manifestazione contro il patto di Marrakech : scontri in corso a Bruxelles, nel quartiere delle istituzioni europee, tra i partecipanti di due distinte manifestazioni, una pro ed una contro i migranti. La polizia è ricorsa ai gas lacrimogeni e agli idranti davanti alla sede della Commissione Europea. In piazza ci sarebbero almeno 5.500 persone che protestano contro il patto Onu sui migranti e un altro corteo, con un migliaio di persone, che manifestano contro la xenofobia e il razzismo cui ...

Manifestazione contro il decreto sicurezza - anarco insurrezionalisti fermati a Rondissone : Manifestazione contro il decreto sicurezza di Salvini oggi, sabato 15 dicembre 2018 a Torino. Cinque le persone denunciate dalla polizia. Manifestazione contro il decreto sicurezza di Salvini Si è ...

Giordania : Manifestazione ad Amman contro il governo per aumento tasse : Amman, 14 dic 09:31 - , Agenzia Nova, - Una nuova manifestazione si è svolta ieri ad Amman contro il governo e la sua politica di aumentare le tasse per ridurre il deficit pubblico.... , Res,

Pensioni : dirigenti - domani Manifestazione a Milano contro attacchi al merito (2) : (AdnKronos) - Il presidente del Cida spiega che "abbiamo deciso di dire basta a questo gioco al massacro e di manifestare, pubblicamente, la palese ingiustizia che si vuole perpetrare ai nostri danni. Adotteremo ogni iniziativa per contrastare questo tentativo e ci opporremo in tutte le sedi, istitu

Pensioni : dirigenti - domani Manifestazione a Milano contro attacchi al merito : Milano, 13 dic. (AdnKronos) - 'Non c’è equità senza merito - L’attacco alle Pensioni mortifica professionalità e responsabilità, mina la certezza del diritto, riduce la fiducia sul futuro'. Questo il titolo e il tema dell’assemblea in programma domani a Milano al Teatro Nuovo di Piazza San Babila da

No Tav - folla a Torino per la Manifestazione contro l'Alta Velocità : 'Siamo in 100 mila ve ne rendete conto?'. Così Alberto Perino, storico leader del movimento No Tav dal palco di piazza Castello a Torino dove si è riunuito tutto il corteo No Tav.