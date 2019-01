Maltempo Sardegna | allerta neve | scuole chiuse anche domani 25 Gennaio a Fonni Nuoro

Neve e freddo arrivano sulla Sardegna - tante le scuole chiuse per Maltempo - Sardiniapost.it : La Neve ha già imbiancato la Sardegna centrale e le zone alte della Gallura . Il picco del freddo e delle precipitazioni è previsto per questa notte e domani mattina ampie zone dell'Isola saranno ...

Maltempo - neve in Sardegna : scuole chiuse domani 24 Gennaio a Nuoro : E’ tornata la neve sulla Sardegna centrale, imbiancando diversi centri del Nuorese. Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu ha pubblicato nel sito del Comune l’ordinanza di chiusura di tutti gli istituti scolastici cittadini per la giornata di domani, per evitare i trasferimenti degli studenti pendolari. Sulla Strada statale 131, all’altezza di Campeda (Nuoro), si puo’ transitare solo con le catene o pneumatici antineve, ma per ...

Maltempo - vento forte in Sardegna : saltano 4 corse per la Corsica : Disagi nei collegamenti tra la Sardegna e la Corsica a causa del vento forte: il mare è molto agitato e la compagnia Moby è stata costretta a cancellare 4 corse finora tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio. Alcuni collegamenti erano saltati anche nella giornata di ieri, sempre a causa delle avverse condizioni meteo-marine. Nel sud Sardegna, sulla costa occidentale, sospeso il collegamento tra Portovesme e Carloforte. Si registra qualche disagio ...

Maltempo - neve e ghiaccio in Sardegna : scuole chiuse e disagi - rintracciato escursionista disperso : Sardegna imbiancata: nelle località di montagna del Nuorese sta nevicando e le temperature sono scese fino a -5°C. Fiocchi di neve si registrano anche sotto i 500 metri e a Nuoro. Questa mattina le strade sono state ricoperte da lastre di ghiaccio e di conseguenza alcuni sindaci hanno deciso di tenere le scuole chiuse: niente lezioni quindi a Desulo, Fonni, Ollolai, Tonara e Gadoni, nell’alta Gallura, a Bortigiadas, Tempio Pausania e ...

Maltempo Sardegna : presentato un nuovo piano regionale della Protezione Civile : Il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru e l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, Donatela Spano, hanno presentato il “piano regionale di Protezione Civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi”, approvato ieri dalla Giunta. Si tratta di un documento valido per l’intera Sardegna che, alla luce del nuovo Codice nazionale di Protezione Civile in vigore dallo scorso ...

Maltempo Sardegna - nevica a Lanusei : -8°C a Fonni : Neve e gelo in Sardegna, come previsto dall’allerta meteo diramata dalla Protezione civile. Fiocchi di neve questo pomeriggio a Lanusei: per un’ora la cittadina dell’Ogliastra è stata interessata da un’intensa nevicata che ha creato qualche disagio alla circolazione stradale. Termometro sotto lo zero in tante località dell’isola, non solo di montagna, con record a Fonni, dove la minima oggi e’ stata di -8 ...

Maltempo Sardegna : la Regione approva la disciplinare per gli aiuti : La Giunta regionale della Sardegna ha approvato il disciplinare di attuazione sulla “Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi verificatisi da maggio a novembre 2018 nell’intero territorio della Regione Sardegna”. L’intensità dell’aiuto è fissata nella misura dell’80%, elevata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali, dei costi ammessi per ...

METEO - NEVE ATTESA A BASSA QUOTA/ Le previsioni : Maltempo in Sardegna e Toscana - aria gelida in arrivo : METEO, NEVE in arrivo a BASSA QUOTA. Le previsioni: precipitazioni nevose attese in Lombardia e Piemonte, ma anche in Emilia

Maltempo Sardegna : 55 km di ponti a rischio alluvione : CNA Sardegna rende noto che nonostante l’Isola sia caratterizzata da un grado di rischio idrogeologico in linea con la media delle regioni del Sud e inferiore alle medie nazionali, la rete infrastrutturale presenta livelli di esposizione significativi, sia per quanto riguarda il rischio alluvione, sia per il rischio di frane: per i ponti a medio-alto rischio alluvionale si tratta di 55 km, ovvero il 19% del totale. In riferimento al ...

Maltempo Sardegna : 1 milione ai consorzi di bonifica per i danni causati dagli eventi meteo del 2018 : La Giunta regionale della Sardegna ha stanziato 1 milione di euro destinati ai consorzi di bonifica della Sardegna che andranno a supportare le maggiori spese sostenute a causa di tali fenomeni climatici verificatisi nel corso del 2018. Il milione di euro, che si aggiunge agli oltre 20 milioni già stanziati annualmente per tutti i consorzi di bonifica regionali, sarà utilizzato per la manutenzione e la gestione della rete scolante e degli ...

Maltempo Sardegna : dalla giunta 3 milioni per i danni all’agricoltura : La giunta regionale della Sardegna ha approvato oggi una delibera che riconosce l’esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi verificatisi da maggio a novembre 2018. La giunta ha quindi dato mandato al Servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura di impegnare a favore di Argea Sardegna la somma di 2.997.594 euro, già in disponibilità, quale primo stanziamento per la compensazione dei ...

Maltempo Sardegna : palazzo evacuato a Olbia ancora inaccessibile : Rimane inaccessibile il palazzo di Olbia evacuato in quanto minacciato da potenziali rischi per la presenza di una gru la cui stabilità è precaria a causa delle forti raffiche di vento delle scorse ore. Rimane valida l’ordinanza di sgombero emessa d’urgenza, e le 12 famiglie che vivono nell’edificio sono state costrette per la seconda notte di seguito a cercare una sistemazione alternativa. L'articolo Maltempo Sardegna: palazzo ...

Maltempo - vento forte in Sardegna : evacuazioni e numerosi interventi dei vigili del fuoco : forte vento di maestrale in Sardegna: numerosi i danni e i disagi registrati dalla giornata di ieri. A causa dell’oscillazione di una gru, ad Olbia alcune famiglie di una palazzina di via Emanuela Loi sono state evacuate. Il maestrale ha spazzato la Gallura, ma i collegamenti aerei e navali per la penisola sono rimasti regolari. Intervento dei vigili del fuoco a Cagliari per un palo dell’illuminazione caduto sulla strada nella notte. ...

Maltempo : sospesi i collegamenti via mare tra Sardegna e Corsica : Il Maltempo, con il forte vento di Maestrale che sferza la Sardegna soprattutto nella parte nord occidentale, sta causando diversi problemi ai collegamenti marittimi. Sospese le corse della Moby con la Corsica, un traghetto della Tirrenia, Janas, partito ieri sera da Genova, anziché attraccare a Porto Torres e’ stato stato dirottato a Olbia. In questo modo, ha spiega la compagnia all’ANSA, viene garantito non solo l’arrivo in ...