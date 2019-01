Made in Italy | nel 2018 record storico di esportazioni | salite a 42 miliardi

L'industria della pizza Made in Italy vale 30 miliardi : Margherita, 4 stagioni, diavola, marinara… e chi più ne ha più ne metta. E' la pizza la regina dei prodotti simbolo della tradizione italiana nel mondo: in occasione della Giornata mondiale ...

Moda : Altaroma - in passerella giovani talenti e Made in Italy : Roma, 21 gen. (Labitalia) - giovani talenti e made in Italy protagonisti ad Altaroma - settimana de[...]

Coldiretti - grande vittoria per l'etichetta Made in Italy con il Dl semplificazione : ... esperimenti in diretta e tante curiosità 2019-01 Redazione Corsara Genova di ferro e aria Gaslini, inaugurato il nuovo Laboratorio di Genetica Umana , foto, 2019-01 Redazione Corsara ECONOMIA & ...

Arriva l'etichetta 'Made in Italy' : In un momento difficile per l'economia dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza con l'obbligo di indicare in etichetta l'origine di tutti gli alimenti in una situazione in ...

Saloni nautici al via con il Boot di Dusseldorf. Dagli yacht ai tender : in vetrina il meglio del Made in Italy : DUSSELDORF - Al via in Germania la stagione dei Saloni nautici con il Boot di Dusseldorf, in programma dal 19 al 27 gennaio. Dedicata alle barche delle dimensioni più diverse e agli sport...

Arriva l'etichetta Made in Italy : ... del territorio, dell'economia e dell'occupazione". In particolare, precisa Coldiretti, si individuano disposizioni nazionali autorizzate nell'ambito di una consultazione con la Commissione sulla ...

Dl semplificazione - arriva l'etichetta "Made in Italy" : ... del territorio, dell'economia e dell'occupazione". In particolare - precisa l'associazione dei coltivatori diretti - si individuano disposizioni nazionali autorizzate nell'ambito di una ...

Arriva l'obbligo di indicare in etichetta il Made in Italy : ... del territorio, dell'economia e dell'occupazione". In particolare, precisa Coldiretti, si individuano disposizioni nazionali autorizzate nell'ambito di una consultazione con la Commissione sulla ...

Coldiretti : arriva l’etichetta Made in Italy : Contro gli inganni dei prodotti stranieri spacciati per Made in Italy, arriva l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti per valorizzare la produzione nazionale e consentire scelte di acquisto consapevoli ai consumatori: la norma consente di adeguare ed estendere a tutti i prodotti alimentari l’etichettatura obbligatoria del luogo di provenienza geografica degli alimenti. L’obiettivo, spiega ...

We Make Up - trucchi 100% Made in Italy e cruelty free sponsorizzati da Youtubers e influencer : Il mondo dei Social e non solo la ama, molti marchi di cosmesi , come in questo caso We Make up hanno deciso di ingaggiarla per una campagna pubblicitaria . Un inno alla bellezza e ai prodotti ...

La pizza "tesoro" del Made in Italy : ' Con un fatturato di 15 miliardi di euro l'anno la pizza si conferma un tesoro del made in Italy simbolo del successo della dieta mediterranea nel mondo '. È quanto afferma la Coldiretti in occasione della prima giornata internazionale della pizza, dopo che l'Unesco ha proclamato l'arte dei pizzaioli patrimonio immateriale dell'umanità, e a ...

Brexit e Made in Italy - ecco chi rischia di più : Ogni 100 bottiglie made in Italy vendute nel mondo, ben 14 finiscono sulle tavole britanniche . Secondo dati della Coldiretti, 1 bottiglia su 2 esportate in Uk riguarda il prosecco. Le vendite di ...

La pizza tesoro del Made in Italy : business da 15 miliardi di euro per lo Stivale : Con un fatturato stimato in 15 miliardi di euro all'anno la pizza si conferma un tesoro del made in Italy simbolo del successo della dieta mediterranea nel mondo. E' quanto afferma la Coldiretti in occasione della prima Giornata internazionale della pizza dopo che l'Unesco ha proclamato l'arte dei pizzaioli patrimonio immateriale dell'umanità e a 24 ore ...

Giornata Mondiale della Pizza : un tesoro del Made in Italy - simbolo del successo della dieta mediterranea nel mondo : Con un fatturato stimato in 15 miliardi di euro all’anno la Pizza si conferma un tesoro del Made in Italy simbolo del successo della dieta mediterranea nel mondo. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della prima Giornata internazionale della Pizza dopo che l’Unesco ha proclamato l’arte dei Pizzaioli patrimonio immateriale dell’umanità e a 24 ore dal vile attentato con la bomba esplosa davanti all’ingresso della storica pizzeria Sorbillo ...