Luciano Ligabue ha annunciato le date del tour 2019 negli stadi

Luciano Ligabue : il nuovo album si intitolerà “Start” e uscirà a marzo : In estate il tour negli stadi! The post Luciano Ligabue: il nuovo album si intitolerà “Start” e uscirà a marzo appeared first on News Mtv Italia.

Luci d’America di Luciano Ligabue - testo e significato : un ritorno in grande stile per il rocker emiliano : testo e significato di Luci d’America, il nuovissimo singolo che segna il ritorno sulle scene musicali di Luciano Ligabue. Il brano è il primo inedito estratto dal prossimo lavoro discografico del rocker di Correggio in uscita nel mese di marzo. Luciano Ligabue torna con un nuovo singolo che anticipa l’album in uscita a marzo e un tour estivo E’ disponibile da oggi, venerdì 11 gennaio, il nuovo singolo di Luciano Ligabue ...

Luciano Ligabue : in arrivo il singolo “Luci d’America” - primo estratto dal nuovo album : Domani 11 gennaio The post Luciano Ligabue: in arrivo il singolo “Luci d’America”, primo estratto dal nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Luciano Ligabue e il misterioso indizio sui social : novità in arrivo? : Finger crossed The post Luciano Ligabue e il misterioso indizio sui social: novità in arrivo? appeared first on News Mtv Italia.