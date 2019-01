L' opera di Van Helten chiude la festa dell' Avis a Ragusa

Fossano - open day alla Protezione civile per vedere come operano i giovani volontari : Il coordinamento territoriale di Protezione civile di Fossano , Cuneo, apre le porte al pubblico ogni primo sabato del mese. Il presidente Roberto Gagna, in seguito alla continua attenzione ed alla ...

La ditta non lo paga e l’operaio va su tutte le furie : i colleghi provano a fermarlo ma lui prende l’escavatore… : Un operaio, a Liverpool, il giorno in cui un hotel della catena Travelodge doveva essere completato, è salito su un escavatore e si è lanciato contro l’ingresso e la hall. Secondo le prime costruzioni, non avrebbe ricevuto il compenso di circa 600 sterline che gli spettava. I colleghi hanno provato a fermarlo ma lui ha continuato nel suo atto di vendetta. Dopo aver causato i danni all’albergo, è fuggito. E ora la polizia lo sta ...

Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità/ "L'opera d'arte" per raccontare gli ultimi tormentati anni del pittore : Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità di Julian Schnabel: un insieme di scene ispirate a dipinti del pittore olandese con un Willem Dafoe eccezionale

Milan - operazione Piatek : d'ora in avanti l'ultima parola spetterà a Gazidis e non a Leonardo : Quella per portare Krzystof Piatek in rossonero è la prima operazione che vede seduti allo stesso tavolo il neo ad Gazidis e Leonardo, artefice dell'operazione Higuain e, più in generale, del Milan che s'è visto in questa stagione 2018-2019. La presenza al tavolo dell'ad è, come scrive Il Giornale,

Cognato di Renzi - l’organizzazione operation Usa denuncia i Conticini : l’indagine sui milioni all’Africa va avanti : L’organizzazione umanitaria Operation Usa ha denunciato per appropriazione indebita Alessandro Conticini. Lo racconta il quotidiano La Verità che spiega come la querela consenta alla procura di Firenze di continuiare l’inchiesta su Alessandro, ma anche sui suoi due fratelli coindagati: Andrea e Luca, coindagati. Il primo è il Cognato di Matteo Renzi avendone sposato la sorella. Secondo l’accusa i fratelli Conticini avrebbero ...

BUSETO PALIZZOLO : CARABINIERI SALVANO operaTORE ECOLOGICO INVESTITO E RIMASTO INTRAPPOLATO : Nella mattinata di venerdì 11 gennaio, durante un normale servizio di controllo del territorio, intorno alle 12:30 una pattuglia di militari della Stazione di BUSETO PALIZZOLO transitando in quella ...

"Inammissibile". La Cga siciliana boccia il ricorso degli ambientalisti sul Muos di Niscemi - l'opera può andare avanti : "Inammissibile". E' il giudizio del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, rispetto al ricorso anti-Muos presentato da Legambiente, Wwf e dal Comitato No Muos, contro il ministero della Difesa, l'Arpa e l'assessorato all'Ambiente della Regione siciliana."Infondata", si legge nella sentenza pubblicata dal Cga, è la richiesta dei ricorrenti di revocare la decisione con cui i magistrati amministrativi, il 14 aprile ...

operazione Vele : oggi gli altri interrogatori. Tutti in silenzio davanti al giudice : Anche gli indagati interrogati questa mattina si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Saulle Politi, invece, sarà ascoltato domani.

Nilufar e Giordano vanno a convivere? Piccolo problema : lei deve prima operarsi! : Giordano e Nilufar vicinissimi alla convivenza? L’ex corteggiatrice fa capire qualcosa… Come si prospetta il futuro di Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati? Decisamente positivo! Sembra infatti che abbiano deciso di andare a convivere. La ragazza è stata piuttosto misteriosa quando ha parlato della ricerca della sua nuova casa attraverso le Instagram stories. Ha spiegato (non […] L'articolo Nilufar e Giordano vanno a convivere? ...

Pescara - GdF : conclusa operazione per la sicurezza e salute dei giovanissimi : Pescara La Guardia di Finanza di Pescara , rende noto l'esito della "operazione Giovani" , avviata a metà novembre a tutela della sicurezza e della salute dei giovanissimi, nel periodo prossimo alle ...

Sulla soglia dell’eternità : perché il nuovo film su Van Gogh è a sua volta un’opera d’arte : Il 3 gennaio arriva sul grande schermo “Van Gogh. Sulla soglia dell’eternità”, il lungometraggio che racconta gli ultimi anni dell’artista olandese, e che ha già riscosso un enorme successo di pubblico e di critica. Un successo per nulla scontato quando ci si confronta con una vicenda umana e artistica come quella di Vincent Van Gogh e con i suoi capolavori: ma il film di Julian Schnabel è anch'esso un capolavoro.Continua a leggere

Banca di credito cooperativo di Avetrana - borse di studio a neolaureati Giovani correntisti che si sono distinti per aver conseguito il ... : ... Ingegneria meccanica, Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, Archeologia e storia dell'arte, Discipline musicali, Management of built environment, Economia e commercio, ...

Milano - giovane sostituisce opera di Banksy al Mudec con un falso : fermato mentre usciva dal museo con l’originale : Un giovane romeno di 28 anni ha sostituito l’opera di Banksy “Walled Off Hotel Print Box Set” con un’imitazione e poi si è allontanato come se niente fosse. È successo intorno alle 17.30 di sabato 22 dicembre al Mudec, il museo delle Culture di Milano. Fortunatamente uno degli addetti della vigilanza si è accorto del furto e ha dato l’allarme: l’uomo è stato così fermato dai carabinieri all’uscita ed è ...

La cautela di Berlusconi sugli arrivi Ma «l'operazione scoiattolo» avanza : Il fatto è che, spiega Antonio Tajani, vicepresidente di FI, si tratta di un'operazione legittimamente politica: «Sono loro che si avvicinano a noi e ci raccontano il loro scontento. Noi possiamo ...