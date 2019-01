thevision

: L’omosessualità è naturale. Gli animali lo dimostrano. - Bato_arte : L’omosessualità è naturale. Gli animali lo dimostrano. - LoraFalchi : L’omosessualità è naturale. Gli animali lo dimostrano. - gattogeremia : RT @fnicodemo: Mi sentirei felice e sereno se davvero i gay in Italia fossero più numerosi di prima. Significherebbe che il Paese è miglior… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) ... arrivata poi in Italia, a Genova, nel 2008, nell'ambito del Festival della scienza. La mostra metteva in evidenza come in molte specie, dagli insetti ai mammiferi, l'sia un ...