L’omicidio di Guido Rossa | 40 anni fa

Guido Rossa - quarant’anni fa quelL’omicidio segnò una svolta. Anche per le Brigate Rosse : “Pur consapevole dei pericoli cui andava incontro, non esitava a collaborare a fini di giustizia nella lotta contro il terrorismo”: così recita la motivazione della medaglia d’oro al valore civile con cui fu insignito Guido Rossa, operaio e sindacalista all’Italsider di Genova Cornigliano, iscritto al Pci, assassinato quarant’anni or sono da un commando brigatista, mentre stava entrando in auto per recarsi a lavoro. L’episodio che gli ...