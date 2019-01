Lo smart watch segnala un battito irregolare e lui si salva dall'infarto : L'orologio può salvarti da un infarto. In un mondo sempre più hi-tech succede anche questo. Merito dell'Apple watch, oggetto del desiderio dei giovanissimi ma non solo. Basti pensare che nel secondo trimestre del 2018 comanda la top five con un ...

Roma - si salva dall'infarto grazie al suo smartwatch : L'orologio può salvarti da un infarto. In un mondo sempre più hi-tech succede anche questo. Merito dell'Apple Watch, oggetto del desiderio dei giovanissimi ma non solo. Basti pensare che nel secondo trimestre del 2018 comanda la top five con un ...

Casio presenta PRO TREK smart Outdoor Watch : mappe attive anche offline : Casio ha individuato nove principali aziende a livello globale che offrono suggerimenti in merito ad applicazioni legate a sport e attività Outdoor. Queste app, sono visualizzabili direttamente dal ...

HMD Global rimane concentrata sugli smartphone ma aveva sviluppato tablet e smartwatch : Anche se HMD Global ha confermato la propria volontà di concentrarsi esclusivamente sugli smartphone, in passato aveva avviato lo sviluppo di altri prodotti. L'articolo HMD Global rimane concentrata sugli smartphone ma aveva sviluppato tablet e smartwatch proviene da TuttoAndroid.

(ESCLUSIVA) Non solo Galaxy S10 : Samsung potrebbe presentare a breve tablet - smartwatch e altri accessori : Samsung potrebbe essere protagonista delle prossime settimane tra il 20 febbraio e il MWC 2019 e presentare nuovi tablet, smartwatch e auricolari. Ecco ciò che sappiamo finora. L'articolo (ESCLUSIVA) Non solo Galaxy S10: Samsung potrebbe presentare a breve tablet, smartwatch e altri accessori proviene da TuttoAndroid.

Perché Google ha comprato la divisione smartwatch di Fossil? : Chi fa da sé, fa per tre. Se lo devono essere detti un po’ tutti dentro Google, e hanno capito che era arrivata l’ora di rimboccarsi le maniche un’altra volta. E accelerare sul mercato degli smartwatch, che tra l’altro stanno per diventare qualcosa di più: un prodotto molto personale che serve a monitorare la salute, a gestire il fitness, le comunicazioni, il tempo libero ma anche il lavoro. Come al solito quando si parla ...

Google versa 40 milioni di dollari a Fossil per primeggiare negli smartwatch : L’azienda statunitense Fossil, storico marchio di orologi, ha ceduto a Google la proprietà intellettuale relativa alla tecnologia per smartwatch che sta sviluppando, e parte del gruppo di ricerca e sviluppo che ci sta lavorando. Per portarli a casa Google ha messo sul piatto un investimento di 40 milioni di dollari. Fossil è uno dei principali costruttori di smartwatch con sistema operativo Wear OS di Google. Nonostante gli investimenti, ...

Fossil cede una tecnologia sugli smartwatch a Google per 40 milioni di dollari : Fossil annuncia la propria intenzione di vendere alcune proprietà intellettuali a Google, per un valore di 40 milioni di dollari, legati a una nuova tecnologia. L'articolo Fossil cede una tecnologia sugli smartwatch a Google per 40 milioni di dollari proviene da TuttoAndroid.

Sfida negli smartwatch : Google compra tecnologia di Fossil - Apple unisce le forze con J&J : ... una alterazione del ritmo cardiaco che colpisce 33 milioni di persone nel mondo e che può portare a infarti. La ricerca sarà condotta in Usa su persone dai 65 anni di età in poi. L'obiettivo è ...

I dati di fitness tracker e smartwatch non sono precisi : sulle calorie abbondano fino all’88% : Che i dati sull'attività fisica e le calorie consumate dei tracker "da polso" non fossero il massimo dell'affidabilità, in fondo, lo sapevamo già L'articolo I dati di fitness tracker e smartwatch non sono precisi: sulle calorie abbondano fino all’88% proviene da TuttoAndroid.

"smartwatch & fitness tracker aumentano le calorie e sottostimano le distanze" : Un'indagine del Consumer Council di Hong Kong ha messo sotto la lente venti modelli, dai più economici ai più costosi, per capire se ci si può fidare: ecco le principali criticità

Migliori smartwatch con e senza Wear OS | Gennaio 2018 : Ecco la nostra selezione dei miglior smartwatch aggiornata a Gennaio 2019. Gli smartwatch sono degli accessori che hanno conosciuto fortune alterne sul mercato. Dopo […] L'articolo Migliori smartwatch con e senza Wear OS | Gennaio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Diffusi nuovi dettagli su Sofie 2.0 di Michael Kors - lo smartwatch potente ed elegante : Alla moda, potente e ricco di funzioni: Michael Kors, il brand di moda ideato dall’omonimo stilista statunitense, ha appena diffuso alcune novità riguardante il […] L'articolo Diffusi nuovi dettagli su Sofie 2.0 di Michael Kors, lo smartwatch potente ed elegante proviene da TuttoAndroid.

TicWatch E2 e TicWatch S2 : ecco i nuovi smartwatch di Mobvoi : TicWatch E2 offre un'estetica minimalista per poter essere utilizzato tutti i giorni e in un numero maggiore di circostanze, mentre il modello Sport si caratterizza per l'estetica più aggressiva e il ...