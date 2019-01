LIVE Isola dei famosi 2019 | debutto | chi potrebbero essere i primi naufraghi

Blastingnews

: LIVE Isola dei famosi 2019, debutto: chi potrebbero essere i primi nominati - katiadiluna16 : LIVE Isola dei famosi 2019, debutto: chi potrebbero essere i primi nominati - _Deliranza_ : Lei guarda l’isola dei famosi e io sono in fermento per i queen live. Forse non può funzionare - varvaradurso : RT @MrGioGio77: Io dall'elicottero saluterei Barbara D'Urso, la Dottoressa Giò e la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live. #isola -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Questa sera riparte l'deie qui su torna la diretta, per seguire ed informare in tempo reale tutti gli appassionati del reality su tutto quello che succede durante lassima puntata.Anticipazioni della prima puntata 24 gennaioQuesta sera alle ore 21:30 su Canale 5, Alessia Marcuzzi tornerà al timone dell'dei. Quest'anno la bionda conduttrice sarà affiancata dalle due opinioniste Alba Parietti e Alda D'Eusanio, mentre la Gialappa's band farà irruzione per stuzzicare la puntata con interventi e video spassosi. Dall'Honduras, ci sarà il veterano Alvin che ha rivelato la sua vera identità di inviato ufficiale e non di concorrente. Quest'ultimo svelerà varie dinamiche, prime alleanze e rivalità del gruppo di. Ricordiamo che il cast sarà composto da: Taylor Mega, Paolo Brosio, Caspar Capparoni, Luca Vismara, Sarah Altobello, Aeron ...