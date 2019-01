L’impatto della Premier League sull’economia inglese vale 7 | 6 miliardi

Bennu - “l’asteroide dell’Apocalisse” : per la NASA L’impatto con la Terra rilascerebbe 80.000 volte l’energia della bomba di Hiroshima : La NASA ha avvisato che il gigantesco asteroide Bennu, catturato nell’incredibile immagine che vedrete di seguito, potrebbe rilasciare 80.000 volte l’energia rilasciata dalla bomba atomica di Hiroshima se entrasse in collisione con la Terra, mettendo potenzialmente fine alla vita come la conosciamo oggi. Bennu, con la sua altezza di circa 500 metri è più alto dell’Empire State Building e si stima che sia 1.664 volte più pesante del Titanic. ...