Libero | Ristora ritira la pubblicità dopo il vergognoso titolo sui gay

Libero - Ristora ritira la pubblicità dopo il titolo sui gay. “Travolti dalle telefonate” : dopo l’ultimo titolo, Ristora ritira la pubblicità da Libero. Come riporta il sito Lettera43, il marchio di bevande solubili, che fa capo all’azienda bresciana Prontofoods, ha deciso di non comparire più nelle prime pagine del quotidiano fondato da Vittorio Feltri, dopo le polemiche seguite alla scelta di accostare dati economici e omosessualità. “Calano fatturato e pil ma aumentano i gay”, questo il titolo in questione ...