LGBT e lavoro | «Ma quale calo del PIL? La diversità stimola il business»

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Le parole contanoEssere in prima lineaL’inclusione come parte della strategiaControllare le politiche aziendaliLa formazioneLavorare con serenitàAndare ale sentirsi liberi e accettati per quel che si è. Un’ovvietà? Per alcuni forse sì, per molti altri decisamente no. Fra questi secondi, ci sono diversi esponenti della comunitàche comprende omosessuali, bisessuali e transgender.Un tema che fa discutere in questi giorni anche per il titolo – privo di nesso causale – del quotidiano Libero che recita «Calano fatturato ema aumentano i gay». Ma il nesso fra personee il mondo dele dell’economia è stato affrontato in modo serio anche nel corso dell’Annual Meeting del World Economic Forum di Davos, in un incontro dal titolo provocatorio «Are we there yet?», cioè «Siamo già a quel punto?».punto? Quello in cui tutti gli ambienti di ...