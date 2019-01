Leonardo e Maldini | frecciata a Higuain | Al Milan resta solo chi ha voglia

Milan - la scommessa di Leonardo e Maldini su Paquetà : il brutto sospetto sul brasiliano : Il Milan prova a ritrovare il sorriso con Paquetà. Allegria, gioco offensivo e voglia di cercare il gol: questo il biglietto da visita con cui il 21enne brasiliano si presenta ufficialmente al popolo rossonero. Il certificato di garanzia ce lo mette Leonardo, l' uomo che scoprì Kakà, Thiago Silva e

Milan - 'tesoretto turco'. I soldi ritrovati dal Trabzonspor : 12 milioni per far sorridere Leonardo e Maldini : Il Milan può sorridere: il Trabzonspor ha versato i 12 milioni di euro di debito che aveva con il club rossonero per gli acquisti dei cartellini di Juraj Kucka, 5 milioni, e José Sosa, 7 milioni,. Il ...

Milan - "tesoretto turco". I soldi ritrovati dal Trabzonspor : 12 milioni per far sorridere Leonardo e Maldini : Il Milan può sorridere: il Trabzonspor ha versato i 12 milioni di euro di debito che aveva con il club rossonero per gli acquisti dei cartellini di Juraj Kucka (5 milioni) e José Sosa (7 milioni). Il club turco, che aveva concluso il trasferimento dei due ex centrocampisti del Diavolo sotto la gesti

Milan - Leonardo e Maldini 'Mai pensato all'esonero di Gattuso'/ Il tecnico però deve vincere con la Spal : Si è parlato molto dell'esonero di Gennaro Gattuso dal Milan, ma Leonardo e Paolo Maldini hanno sottolineato oggi di non averci mai pensato.

Milan - Leonardo e Maldini : «Mai pensato di cambiare Gattuso» : I due dirigenti rossoneri hanno confermato la fiducia nell'attuale tecnico ribadendo di puntare alla Champions L'articolo Milan, Leonardo e Maldini: «Mai pensato di cambiare Gattuso» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Leonardo e Maldini : "Gattuso resta" : ''Non abbiamo mai pensato di cambiare Gattuso, lui è e resta l'allenatore del Milan'' . Lo dicono Leonardo e Paolo Maldini a Milanello, parlando con i giornalisti durante lo scambio di auguri di fine ...

Leonardo : "Mai pensato di cambiare Gattuso". Maldini : "Obiettivo 4° posto" : Il segnale forte, che in tanti attendevano, è arrivato. Leonardo e Maldini si sono presentati a Milanello anche oggi, e stavolta hanno preso la parola pubblicamente per analizzare il momento e ...

Milan - confronto a tre tra Gattuso - Maldini e Leonardo : la ricostruzione : Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport , ieri a Milanello sarebbe andato in scena un confronto tra Gattuso, Leonardo e Maldini. Al tecnico è stata ribadita, implicitamente, la fiducia ma la partita contro la Spal di domani rimane ...

Milan - Paolo Maldini e Leonardo disertano Milanello : ultimatum a Gattuso : Basta sorrisi, pacche sulle spalle, incoraggiamenti. Inutile cercare di infondere fiducia e ispirazione con il proprio carisma a un manipolo di scarpari che ai loro tempi non avrebbero giocato nemmeno in serie B. Paolo Maldini e Leonardo, ieri, hanno lanciato un silenzioso ultimatum a Rino Gattuso e

Milan - Leonardo e Maldini a Milanello : Momento complicato per il Milan , che agli ordini di Gattuso prosegue la preparazione in vista del prossimo impegno con il Frosinone. Come riferito da Sky Sport, anche Leonardo e Paolo Maldini si sono recati a Milanello per stare vicini ad allenatore e squadra.

Milan - Gattuso resta solo : Leonardo e Maldini disertano Milanello : Il giorno dopo la sconfitta a San Siro col Betis, quella che a conti fatti ha compromesso il cammino del Milan in Europa League, il d.t. rossonero Leonardo e il direttore strategico Paolo Maldini s'...

Milan - Gattuso : 'Il pari è una beffa ma guardiamo avanti - con Leonardo e Maldini si cresce' : ... ma va bene così: ora guardiamo avanti, sperando di recuperare quanto prima qualche giocatore infortunato" ha detto l'allenatore, intervistato da Sky Sport. Tuttavia, nei prossimi giorni non dovrebbe ...