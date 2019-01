Lega Pro | successo per la cerimonia conclusiva ‘il buono del gelato 2018’ | presente

Lega Pro - successo per la cerimonia conclusiva ‘il buono del gelato 2018’ : presenta Cristiana Capotondi : Si è conclusa con oltre 200.000 presenze la fiera internazionale del gelato e della pasticceria che ha ospitato la cerimonia finale del contest“ Il buono del gelato”, il progetto di Lega-Pro per Unicef ideato da Monaco Adv e realizzato con l’associazione Gelatieri per il gelato. Davanti a una platea di esperti del gelato provenienti da ogni parte d’Italia è stata consegnata alla vice presidente Cristiana Capotondi la somma ...

Trivelle - accordo M5s-Lega : stop di 18 mesi - aumento dei canoni Legato alla produzione : L'intesa arriva al termine di un negoziato non privo di tensioni. L'aumento dei canoni dovrebbe essere legato ai quantitativi di produzione in modo tale da salvaguardare i piccoli giacimenti. Dovrebbe essere fissato a 18 mesi il termine per adottare il Piano delle aree idonnee alle “trivellazioni”. Ma nel contempo resterebbe ancora in piedi il riferimento a un termine massimo di 24 mesi per la moratoria di autorizzazioni e ...

Blocca-trivelle - accordo raggiunto M5s-Lega : aumento dei canoni ma Legato alla produzione : L'intesa arriva al termine di un negoziato non privo di tensioni. L'aumento dei canoni dovrebbe essere legato ai quantitativi di produzione in modo tale da salvaguardare i piccoli giacimenti. Dovrebbe essere fissato a 18 mesi il termine per adottare il Piano delle aree idonnee alle “trivellazioni”. Ma nel contempo resterebbe ancora in piedi il riferimento a un termine massimo di 24 mesi per la moratoria di autorizzazioni e ...

Trivelle - compromesso raggiunto tra M5S e Lega : stop di 18 mesi e canoni aumentati di 25 volte : Si sblocca lo scontro tra Lega e M5S sulle trivellazioni in mare che ieri aveva portato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a minacciare le dimissioni . Il compromesso raggiunto tra i due alleati ...

Dialetti in estizione - dalla Lega una proposta di legge per salvarli : In base a questi studi, l'Italia è uno dei Paesi al mondo con più varietà di Dialetti: ogni comune, infatti, ne possiede uno. Per molti anni i Dialetti sono stati però dimenticati e accantonati. ...

Umberto Bossi e suo figlio Renzo hanno evitato la condanna nel processo sui fondi della Lega grazie a un accordo con Matteo Salvini : La Corte d’appello di Milano ha stabilito il “non luogo a procedere” nei confronti di Umberto Bossi e di suo figlio Renzo al termine del processo sui fondi pubblici della Lega utilizzati irregolarmente. Bossi e suo figlio erano stati condannati

Umberto Bossi e suo figlio Renzo hanno evitato la condanna nel processo sui fondi della Lega grazie un accordo con Matteo Salvini : La Corte d’appello di Milano ha stabilito il “non luogo a procedere” nei confronti di Umberto Bossi e di suo figlio Renzo al termine del processo sui fondi pubblici della Lega utilizzati irregolarmente. Bossi e suo figlio erano stati condannati

Processo Lega - Salvini salva Bossi (e figlio) : Salvini aveva presentato querela nei confronti dello stesso Belsito, non citando invece i Bossi. Una mossa che ha portato al...

Fondi Lega - non luogo a procedere per Umberto e Renzo Bossi : Sconto di pena per il tesoriere Francesco Belsito, mentre per Umberto Bossi e il figlio Renzo Bossi scatta il non luogo a procedere. Sono i verdetti del processo di appello per l'utilizzo illecito dei Fondi della Lega Nord. Al termine del processo di primo grado, Umberto e Renzo Bossi erano stati dichiarati colpevoli: il verdetto di secondo grado cancella quella sentenza.Nel filone milanese del processo sulle spese della Lega, Belsito era stato ...

Conti Lega - Appello : "Non luogo a procedere per Bossi e il figlio" | Belsito : "Io col cerino in mano" : Renzo Bossi ringrazia Salvini e il partito. La decisione del Carroccio di non presentare querela nei suoi confronti ha di fatto bloccato il processo

Lega : condannato Belsito - non luogo a procedere per Umberto e Renzo Bossi : I giudici della Quarta Corte d'Appello di Milano hanno dichiarato il non luogo a procedere per Umberto Bossi e Renzo Bossi per effetto della nuova norma introdotta dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e che prevede che l'appropriazione indebita sia contestabile solo su querela di parte e no

Fondi Lega - Belsito condannato a 1 anno e 8 mesi in Appello : per Bossi non luogo a procedere : La Corte d'Appello di Milano ha condannato a un anno e 8 mesi l'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito, in merito all'inchiesta sui Fondi del Carroccio. Non luogo a procedere, invece, per Umberto Bossi e il figlio Renzo: la Lega aveva querelato solamente Belsito, risparmiando così l'ex leader del partito.Continua a leggere

Lega - non luogo a procedere per i Bossi. Condannato solo Belsito : così Salvini ha salvato il Senatur e il figlio : Vince il patto privato tra l’attuale segretario della Lega e il padre fondatore. La Corte d’Appello di Milano ha disposto il non luogo a procedere per Umberto Bossi e il figlio Renzo imputati per appropriazione indebita con l’ex tesoriere Francesco Belsito. E lo ha fatto in virtù della mancata querela nei loro confronti, che in base alla Per quest’ultimo ha rideterminato la condanna a un anno e 8 mesi e 750 euro di multa pena sospesa. La ...

Rilancio MeLegatti : nel 2019 nuovi prodotti e nuove assunzioni : Dopo il successo della campagna natalizia, l'azienda apre il nuovo anno con il pieno di sorprese: nuovi dolci e cinque...