Le selezioni per Masterchef Italia 8 continuano con la novità delle “sfide” ai fornelli

Tanti nuovi successi e selezioni per il corto di Emanuela Mascherini “Come la prima volta” : “Come la prima volta” di Emanuela Mascherini, prosegue il suo percorso con numerosi successi. Dopo gli ultimi premi ricevuti al Cinema e Donne Firenze 2018, come Miglior corto Premo Alida Valli; il Premio del Pubblico e Premio Speciale per il Welfare all’Asti Film Festival e il Miglior corto e Miglior Regia al Cubo Festival, è nella shortlist dei David di Donatello 2019 ed è attualmente in selezione in numerosi festival come: Diorama Film ...

Emirates cerca personale di bordo : selezioni a Milano - Roma - Torino e Catania : Emirates, la compagnia di Dubai, ricerca nuovo personale da introdurre nel proprio team di bordo. La compagnia aerea di bandiera dell'Emirato Arabo di Dubai richiede dipendenti italiani, che selezionerà a gennaio, in 4 diverse città: Milano, Roma, Torino e Catania. La compagnia vola in Italia da ben 26 anni ed è stata fondata il 25 marzo 1985. Si tratta della più grande compagnia del Medio Oriente, che vanta 161 destinazioni in 6 continenti ...

Nono incontro di Vasco Rossi col fan club a Bologna il 23 gennaio 2019 - come partecipare alle selezioni per l’evento : Circa due settimane prima del compleanno dell'artista, si terrà il Nono incontro di Vasco Rossi col fan club a Bologna: mentre è impegnato con i lavori in studio alla ricerca della "scaletta perfetta" per il nuovo tour negli stadi, il rocker incontrerà nuovamente il suo pubblico e in particolare gli iscritti al fan club per il raduno che si terrà il 23 gennaio 2019 nel capoluogo emiliano. Un incontro intitolato La verità, come il nuovo ...

Concorso Arma dei Carabinieri - selezioni per 536 Allievi Marescialli : ecco i requisiti : Un'occasione imperdibile per chi è interessato ad entrare nell'Arma dei Carabinieri. E' stato infatti indetto il Concorso per 536 Allievi Marescialli che parteciperanno al corso triennale previsto dal bando. Vediamo quali sono i requisiti richiesti per prendervi parte e come presentare la propria candidatura.Continua a leggere

Assunzioni Poste Italiane in tutta Italia : domanda e requisiti per le selezioni : Nuove Assunzioni in Poste Italiane per il 2019. L’azienda ha attivato un maxi recruiting per nuove figure da inquadrare come postini con contratto a tempo determinato, anche questa volta per esigenze di personale aggiuntivo previsto per i prossimi mesi. Le nuove Assunzioni interesseranno, in particolar modo, la prossima stagione primaverile, durante la quale sono previsti picchi di lavoro e, in parallelo, esigenze di maggiore personale atto a ...

Lidl assume : come partecipare alle selezioni per 45 posti : La famosa catena di supermercati è alla ricerca di nuovo personale da assumere presso il centro logistico di Arcole in provincia di Verona. L'azienda, proprio per l'occasione, ha organizzato un recruiting day il 26 gennaio per permettere ai candidati interessati al lavoro di svolgere dei colloqui orali con gli addetti alle selezioni.Continua a leggere

La hit di Sanremo Giovani persa nei meandri delle selezioni : Sono 24 i finalisti di Sanremo Giovani, una la hit irrimediabilmente persa nei meandri delle selezioni: Magari, di Andrea Vigentini. L'amore tra una serie di "se...", l'incertezza tradotta in "magari". D'impatto, impossibile da non ricordare a partire dal titolo che condensa tutta l'essenza del testo in una sola parola: veloce, immediato, breve, facile da memorizzare. Magari sposa la migliore tradizione pop che oggi arranca tra il demodè e il ...

TU SI QUE VALES 2018 - OTTAVA PUNTATA/ Le selezioni per la finale : passano Virginia De Lutti e Raffaello Corti - IlSussidiario.net : OTTAVA PUNTATA per Tu si que VALES 2018, il talent show di Canale 5 condotto da Belén Rodríguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Casting e selezioni di autori - docenti - attori per la Scuola di Cinema 'Luchino Visconti' : Presso la celebre Scuola di Cinema 'Luchino Visconti' di Milano sono in corso le selezioni per la ricerca di autori nonchè di docenti per gli indirizzi di Regia, Sceneggiatura, Ripresa e Fotografia ma anche di attori e attrici per due interessanti cortometraggi. Giovani autori La Scuola di Cinema 'Luchino Visconti', in collaborazione con l'Alta Scuola in Media e Comunicazione (ALMED) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, cerca giovani ...