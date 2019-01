Le parole per dirlo | l’Inferno di Dante per testimoniare l’esperienza dei Lager

Memoria - al Teatro Niccolini poesia di musica e parole per non dimenticare : ... celebra il ricordo della Shoah, il genocidio ebraico e, più in generale, l'orrore di tutte le persecuzioni, proponendo due spettacoli. In occasione del Giorno della Memoria, domenica 27 gennaio, ore ...

Vauro scrive una lettera a Roberto Fico : “Si dimetta signor Presidente - le parole non bastano per non essere complici” : Presidente Roberto Fico lei ha pronunciato parole importanti quanto rare da ascoltare in questo nostro tempo di latrati e grugniti. “Siamo una Repubblica fondata sul concetto di accoglienza che è un valore di sempre, in ogni epoca e ogni tempo”. Mentre lei affermava questo cento diciassette persone annegavano nel Mediterraneo,trecento novantatré esseri umani che pensavano di essere finalmente in salvo, venivano riconsegnati nelle mani dei ...

Guerra di parole per nascondere un altro fallimento : Conta la narrazione, poiché da che mondo è mondo i movimenti demagogici si affermano in reazione a presunti interessi elitari globali. Sarà un caso, ma nelle stesse ore in cui i grillini attaccavano ...

Calciomercato Napoli - Kouamè? Forse a giugno. Le parole di Perinetti : Calciomercato Napoli – Di sicuro c’è che Kouame resterà a Genova fino a fine stagione. Il suo futuro però è già scritto, con il Napoli che ha bruciato la concorrenza e ha prenotato l’attaccante del futuro. Sembra tutto scritto per giugno, ma per ora la trattativa ha subito una brusca frenata. Le parole di Perinetti: […] L'articolo Calciomercato Napoli, Kouamè? Forse a giugno. Le parole di Perinetti proviene da Serie A ...

Francesca Cipriani parole di stima per Matteo Salvini : Francesca Cipriani ospite della trasmissione “Un Giorno da Pecora”dice: “Salvini? L’ho sempre stimato, gli scrivo su “Instagram” e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia. Io magari gli scrivo ’che buono, gnam gnam’ e lui mi risponde simpaticamente, con frasi carine, e con uno ’gnam gnam’ di risposta. Ma lui risponde a tutti, è molto semplice, alla mano”. La showgirl esprime apprezzamento per il vicepremier: “Sta facendo ...

Adrian - un massacro per Adriano Celentano : le parole pesantissime di Francesco Baccini : Tra i critici di Adriano Celentano, c'è il cantautore Francesco Baccini. Con un tweet, infatti, il cantante genovese fa sapere di non aver affatto gradito Adrian su Canale 5 (come dargli torto) e scrive: "Adriano te lo cantai nel 92 … E' meglio che canti". Baccini su Twitter condivide il brano omoni

Ermal Meta alla Fondazione Mirafiore tra musica e parole per una lezione di vita : Cita Oscar Wilde, Bob Marley e Luigi Pirandello, parla di politica, della sua famiglia, dei Lupi, che lo seguono ovunque e lo sostengono sempre. La Lectio Magistralis che Ermal Meta ha tenuto alla Fondazione Mirafiore di Serralunga d'Alba (Cuneo) è una riflessione a cuore aperto il cui fil rouge è, ovviamente, la musica. "Le parole sono pericolose perché danno forma ad una cosa altrettanto pericolosa che si chiama idea e le idee sono molto ...

MotoGp – Infortunio Lorenzo - si respira aria di ottimismo : le parole del Dottor Mir sui tempi di recupero - Jorge presto in pista? : Le parole del Dottor Mir dopo l’operazione allo scafoide di Jorge Lorenzo: il medico ottimista per quanto riguarda i tempi di recupero Un inizio d’anno complicato per Jorge Lorenzo: dopo una stagione davvero difficile a causa di un Infortunio prolungato, il maiorchino della Honda deve fare i conti adesso con un altro problema che manda in allarme tutto il suo team a pochi mesi dall’esordio stagionale. Lorenzo è stato ...

Wanda Nara sorprendente - le parole della moglie di Icardi fanno discutere : “mi fanno passare per stronza! Io e Mauro non abbiamo chiesto niente all’Inter” : Wanda Nara sincera e senza peli sulla lingua sul rinnovo di Icardi con l’Inter: le parole della sexy moglie dell’attaccante argentino fanno ancora discutere Wanda Nara riesce sempre ad essere al centro dell’attenzione, non solo per foto e video sexy postati sui suoi canali social, ma anche e soprattutto per questioni più calde che interessano ai tifosi nerazzurri, come per esempio il rinnovo di Mauro Icardi con ...

Mourinho - parole al miele sul suo passato all'Inter : 'Il mio arrivo è stato perfetto' : Josè Mourinho e l'Inter, un grande amore, un profondo legame che probabilmente non finirà mai. L'allenatore portoghese, disoccupato dal 18 dicembre dopo la fine della sua esperienza alla guida del Manchester United, in queste settimane è approdato a BeInSports dove ricopre il ruolo di opinionista sportivo. In questa sua esperienza, però, l'ex tecnico del Chelsea non disdegna di raccontarsi e di svelare alcuni interessanti aneddoti sulla sua ...

Sci - SuperG Cortina – Curtoni in fiducia - Brignone delusa : le parole delle azzurre dopo la gara : Elena Curtoni: “piano piano sto tornando”. Brignone: “mezzo testacoda e ho perso velocità”. Nicol Delago: “devo crescere”. Le parole delle azzurre dopo la gara Nel giorno dell’ultima gara di Lindsey Vonn a Cortina, con le lacrime che cadono dagli occhi della campionessa statunitense, sull’Olympia trionfa Mikaela Shiffrin, la sua straordinaria erede. La migliore azzurra è Federica Brignone, ...

Snowboard - PGS Rogla. Edwin Coratti : “Tutto perfetto - prima vittoria in gigante”. Bagozza : “Non ho parole” : Oggi l’Italia ha fatto saltare il banco a Rogla realizzando una magnifica doppietta nel PGS, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Snowboard. La nostra Nazionale ha giganteggiato e ha conquistato i primi due gradini del podio nella gara maschile e la quarta piazza al femminile con Nadya Ochner (nuova leader della generale). La finale tutta italiana tra Edwin Coratti e Daniele Bagozza è stata emozionante, il tricolore ha sventolato in ...

Empoli - polemica per le parole di Salvini : : Il capo della polizia Gabrielli: «Se qualcuno ha sbagliato pagherà per un giusto processo e non per le farneticazioni del tribuno di turno»