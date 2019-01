Le notizie del giorno – Emiliano Sala | il caso del secondo pilota

Panama - il portavoce del Vaticano : "Il Papa segue le notizie dal Venezuela e prega per le vittime" : ... lo ha detto il Papa parlando alle autorità panamensi e sottolineando la necessità, soprattutto da parte di "quanti ci diciamo cristiani" di avere "l'audacia di costruire una politica autenticamente ...

SHUTDOWN - PELOSI DICE NO AL DISCORSO SULLO STATO DELL'UNIONE/ Ultime notizie - ira di Trump 'Vergognoso' : SHUTDOWN, PELOSI DICE no al DISCORSO SULLO STATO DELL'UNIONE/ Ultime notizie, ira di Trump nei confronti della speaker della Camera. "Vergognoso"

Ultime notizie Roma del 24-01-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio alle stelle in Venezuela Dov’è il leader dell’opposizione o Android si autoproclamato presidente Inter meno di sostegno degli Stati Uniti del Canada di molti stati sudamericani Brasile Colombia Compresi Il presidente Nicolas Maduro al timone della 2013 non si arrende parla di colpo di stato e chiama il popolo alla mobilitazione dopo ...

Le notizie del giorno – Scomparso Emiliano Sala : “non ci sono speranze” : Le notizie del giorno – Dopo le ultime notizie di speranza, arrivano conferme shock che riguardano l’attaccante Emiliano Sala. Nel dettaglio i soccorritori non hanno più “alcuna speranza” di trovare in vita il calciatore argentino, Scomparso con un pilota a bordo del piccolo aereo Paper in volo sulla Manica che lo stava portando dalla Francia al Galles dopo il suo trasferimento dal Nantes al Cardiff City, la notizia è stata ...

Juventus - brutte notizie per Allegri : tre defezioni importanti in vista del match con la Lazio : L’allenatore toscano dovrà fare a meno di tre giocatori importanti in vista del match contro la Lazio Tre assenze pesanti per la Juventus in vista del match contro la Lazio, in programma nel prossimo turno di Serie A. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Pjanic, Cancelo e Khedira che non recupereranno in tempo per la sfida con i biancocelesti. PJANIC – LaPresse – Fabio Ferrari Questo il comunicato del club: “i ...

Ultime notizie Roma del 23-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio prosegue il duello tra Roma e Parigi dopo gli screzi dei giorni scorsi sul colonialismo da Davos il premier Conte accusa Parigi di ambiguità sui dossier Fincantieri STX e attacca su un altro fronte suggerendo di affidare Il seggio permanente della Francia il consiglio di sicurezza ONU nel contesto europeo non più Amò singolo paese la ministra Transalpina ...

