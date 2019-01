La verità negata | trama | cast e curiosità del film con Rachel Weisz

tvzap.kataweb

: La verità negata film stasera in tv 24 gennaio: cast trama streaming - #verità #negata #stasera #gennaio: - zazoomblog : La verità negata film stasera in tv 24 gennaio: cast trama streaming - #verità #negata #stasera #gennaio: - WorldsLine1 : -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Giovedì 24 gennaio va in onda in prima serata su Rai3 La, una tema Olocausto proiettato nella settimana della memoria 2019. Diretto da Mick Jackson, è una produzione BBC e presenta unprevalentemente inglese.La: trailerLaIldi Mick Jackson, racconta della battaglia legale intrapresa da Deborah E. Lipstadt, per il riconoscimento di eventi storici, contro David Irving, che l’aveva citata in giudizio per diffamazione dopo che lo aveva accusato di negazionismo dell’Olocausto. Dopo la pubblicazione nel Regno Unito del proprio libro Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory, la professoressa americana Deborah Lipstadt apprende che lo scrittore britannico David Irving, prolifico autore di testi sulla seconda guerra mondiale, ha deciso di citarla in giudizio per diffamazione. Ma la cosa ...