La Sea Watch naviga verso l' Italia | per Salvini è una provocazione | Non sbarcherà

Migranti - Salvini : nave Sea Watch verso l'Italia è una provocazione - qui porti chiusi : «Ennesima provocazione in vista: dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese Sea Watch3 con 47 a bordo salvate in mare si sta dirigendo verso l'Italia. Ribadisco che la...

Migranti - la Sea Watch si muove verso Lampedusa per cercare riparo dalla tempesta. Salvini 'Una provocazione' : Onde alte sette metri almeno per 48 ore, raffiche di vento a 70 chilometri l'ora. La Sea Watch 3, da cinque giorni nel Mediterraneo con i 47Migranti salvati che nessun paese vuole, si dirige verso ...

Sea Watch con 47 migranti a bordo va verso l’Italia. Matteo Salvini : “Non sbarcherà nessuno” : Dopo sei giorni in mare la nave Sea Watch ha chiesto di sbarcare in mare, anche per le mutate condizioni meteo. La risposta del ministro Matteo Salvini: "Ennesima provocazione in vista: dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese Sea Watch3 con 47 a bordo si sta dirigendo verso l'Italia. Ribadisco che la nostra linea non cambia, né cambierà. Nessuno sbarcherà in Italia".Continua a leggere

Migranti - la Sea Watch si muove verso Lampedusa per cercare riparo dalla tempesta. Salvini : "Una provocazione" : La nave con 47 persone a bordo soccore cinque giorni fa in balìa di onde alte sette metri. Il ministro dell'Interno pronto a mandare viveri e medicine ma non a concedere l'approdo.

"Tempesta in arrivo" - l'allarme di Sea Watch : "Domani è in arrivo una forte perturbazione da nord-ovest: è prevista tempesta. I nostri ospiti a bordo soffrono molto il freddo ", scrive su Twitter Sea Watch Italy dando un aggiornamento sulla ...

Sea Watch vicina a Lampedusa Il sindaco pronto ad accogliere : Il caso dei migranti salvati nei giorni scorsi dalla Sea Watch nel Mediterraneo rischia di far scoppiare un nuovo caso sul fronte dell'emergenza sbarchi. Di fatto adesso l'imbarcazione della ong tedesca sta facendo rotta verso Lampedusa. L'ong adesso sfida il governo italiano e soprattutto il Viminale che come è noto ha chiuso i porti del Paese alle navi umanitarie.Ma in questo scenario faranno certamente discutere le parole del sindaco di ...

L'appello di Sea Watch - il nisba di Salvini : "Siamo al 4° giorno in alto mare dal soccorso delle 47 persone. Nessuno Stato ha risposto alla richiesta di un porto sicuro". E' quanto denuncia su Twitter la Ong Sea Watch Italy, che nei giorni ...

Fusaro vs Linardi (Sea Watch) : “Ong finanziate da Soros” - “Qui mi sento fuori luogo…”. E interviene Myrta Merlino : “Le Ong sono finanziate dai grandi signori del capitale, in primis da Soros. Lei sa con quale obiettivo?”. Durante la trasmissione L’Aria che tira, in onda su La7, il filosofo Diego Fusaro ha discusso con la portavoce di Sea Watch, Giorgia Linardi, in studio. “Noi non siamo finanziati da Soros, e i nostri conti sono registrati e trasparenti. Qui mi sento fuori luogo, perché dovremmo parlare dei morti in mare e dei ...

Barcone in avaria in Libia - ong Sea-Watch prova a raggiungerlo : L'ong tedesca Sea-Watch ha annunciato che la sua nave Sea-Watch 3 si sta dirigendo verso il Barcone in avaria a largo di misurata, in Libie, con 100 persone a bordo - tra le quali 20 donne e 12 bambini - e per cui "nessuna autorità risponde". "Sea-Watch si sta dirigendo verso l`emergenza segnalata da Alarm Phone e sulla quale nessuna autorità sta intervenendo", ha scritto su Twitter l'organizzazione tedesca no-profit, "Siamo a circa 15 ore di ...

Migranti - Sea Watch con 47 naufraghi a bordo : “Nessuno ci dice dove andare” : La nave Sea Watch 3 della omonima Ong ha salvato sabato 47 Migranti che erano a bordo di un gommone a 50 miglia dalle coste libiche, ma “nessuno si è ancora assunto il coordinamento dell’operazione”. Lo dicono gli stessi attivisti all’Ansa, spiegano che l’imbarcazione si trova ancora in zona Sar libica: “Chiediamo istruzioni e restiamo in attesa – continuano -. Siamo stati rimandati ai libici che però non ...

Sea Watch : nessuno ci dice dove andare : ANSA, - ROMA, 20 GEN - "Siamo ancora in zona Sar ma nessuno si è ancora assunto il coordinamento dell'operazione". Lo dicono all'ANSA gli attivisti di Sea Watch che ieri hanno messo in salvo 47 ...

Sea Watch : nessuno ci dice dove andare : ANSA, - ROMA, 20 GEN - "Siamo ancora in zona Sar ma nessuno si è ancora assunto il coordinamento dell'operazione". Lo dicono all'ANSA gli attivisti di Sea Watch che ieri hanno messo in salvo 47 ...

Migranti - in un video l’arrivo della nave Sea Watch sul luogo del naufragio. La ricerca dei soccorritori : “C’è qualcuno?” : L’inviato della trasmissione Rai Cartabianca Giuseppe Borrelli, a bordo della nave della ong tedesca Sea Watch 3, ha filmato e documentato l’arrivo dei soccorritori sul luogo del naufragio al largo di Tripoli, dove sono morti 120 Migranti. Gli operatori trovano solo alcune zattere gonfiabili lanciate dall’elicottero della Marina Militare italiana (che ha salvato gli unici tre superstiti), urlano per capire se qualcuno è ancora ...

Migranti - Sea Watch ne salva 47. Matteo Salvini chiude l'Italia : "Io mai complice di scafisti e Ong. Il Pd..." : Un gommone con 47 Migranti a bordo è stato salvato dalla Sea Watch, solo 3 su 120 i superstiti di un naufragio sempre in acque libiche. Il bilancio dell'immigrazione si fa nuovamente drammatico e le Ong puntano nuovamente verso l'Italia. Si rischia, insomma, un nuovo balletto diplomatico come quello