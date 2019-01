La nave Sea Watch verso l’Italia. salvini : “Ennesima provocazione - nessuno sbarcherà” : La Sea Watch 3, da cinque giorni nelle acque del Mediterraneo con i 47 migranti salvati che nessun Paese vuole, si dirige verso Nord e cerca riparo sotto Siracusa al limite delle acque territoriali italiane. Spaventa il maltempo con onde alte sette metri e raffiche di vento a 70 chilometri l’ora. La notizia del movimento della nave ha indisposto il...

La nave Sea Watch verso l’Italia per fuggire a una tempesta. Salvini : «È una provocazione» : La nave battente bandiera olandese si trova da cinque giorni in mare con 47 persone a bordo, soccorse il 19 gennaio a Nord della Libia. L’appello dell’equipaggio: «Prevista tempesta, i nostri ospiti soffrono molto freddo, abbiamo bisogno di riparo»

Migranti - Salvini : nave Sea Watch verso l'Italia è una provocazione - qui porti chiusi : «Ennesima provocazione in vista: dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese Sea Watch3 con 47 a bordo salvate in mare si sta dirigendo verso l'Italia. Ribadisco che la...

Migranti - in un video l’arrivo della nave Sea Watch sul luogo del naufragio. La ricerca dei soccorritori : “C’è qualcuno?” : L’inviato della trasmissione Rai Cartabianca Giuseppe Borrelli, a bordo della nave della ong tedesca Sea Watch 3, ha filmato e documentato l’arrivo dei soccorritori sul luogo del naufragio al largo di Tripoli, dove sono morti 120 Migranti. Gli operatori trovano solo alcune zattere gonfiabili lanciate dall’elicottero della Marina Militare italiana (che ha salvato gli unici tre superstiti), urlano per capire se qualcuno è ancora ...

La nave dell'ong tedesca Sea Watch soccorre 47 migranti da un gommone : Roma, 19 gen., askanews, - Sea Watch, organizzazione tedesca no-profit che svolge attività di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo, ha soccorso di 47 persone da un gommone in pericolo. I migranti, ...

“C’est fini” - esplode la gioia sulla nave Sea Watch. Salvini agli alleati : “Ora serve un chiarimento” : "Volete andare in Europa?", "Sì, vogliamo andarci". "Fra due ore ci siamo, troviamo un porto sicuro. Questa volta entriamo, c'est fini, è finita". Così sulla nave della Sea Watch, il capomissione Kim in inglese e francese annuncia ai 32 migranti a bordo che l'odissea si conclude. Nel video postato sull'account Twitter Sea-Watch Italy esplode la gioia dei giovani da 19 giorni in balia delle onde. Altri 17 migranti sono sulla nave Sea Eye. Un ...

Sea Watch - migranti rifiutano il cibo. Su nave Sea Eye sta per finire l’acqua potabile : Alcuni dei 32 migranti che si trovano a bordo della nave dell'ong Sea Watch, hanno iniziato a rifiutare il cibo. Lo fa sapere la stessa organizzazione umanitaria tedesca in un tweet, ribadendo il timore che "il loro stato psicologico e di salute possa peggiorare sensibilmente". Sulla 'Professor Albrecht Penck' della Sea Eye, le scorte di acqua potabile vengono razionate, e il carburante sta per finire.Continua a leggere

Medico della nave Sea Watch : “Situazione instabile - stress cresce” : "La situazione a bordo sta diventando ogni giorno piu' instabile. E il livello di stress sta aumentando": a lanciare l'allarme in un video girato a bordo della Sea Watch e' Frank Doerner, il Medico tedesco che si sta occupando di assistere i 32 migranti tratti in salvo il 22 dicembre scorso. Doerner ha sottolineato la difficolta' per i migranti a bordo della nave battente bandiera olandese, ferma davanti le coste maltesi in attesa di un porto ...

La nave Sea Watch 3 di fronte a Malta. Un migrante si getta in mare : L’odissea dei 32 migranti bloccati nel Mediterraneo a bordo della nave Sea Watch3 continua. Stamattina hanno ricevuto la visita di una delegazione di parlamentari tedeschi e insieme gli aiuti in derrate alimentari portati da due navi di appoggio. La nave Sea Watch 3 da 14 giorni attende l’assegnazione di un porto sicuro per le persone, donne, uom...

Sea Watch : l'Europa si sveglia. 'In contatto con gli stati membri per soluzioni'. nave a Malta : La Commissione europea in contatto con diversi stati membri per trovare una soluzione per le due navi da giorni in navigazione nel Mediterraneo. Per l'approdo si fa avanti il sindaco di napoli De ...

De Magistris scrive ai migranti a bordo della nave SeaWatch : 'Commossi dal grande cuore di Napoli' : Napoli mette a disposizione il proprio porto per lo sbarco dei migranti a bordo della nave SeaWatch, da tredici giorni in mare con il maltempo che imperversa e le scorte che cominciano a scarseggiare, ...