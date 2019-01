La meditazione diventa sensoriale

vanityfair

(Di giovedì 24 gennaio 2019) 1 CI AIUTA A CONOSCERCI NEL PROFONDO2 AUMENTA LA PRODUZIONE DI ORMONI "AMICI"3 CONSAPEVOLI DI QUANTO CI STA ACCADENDO4 PIÙ SERENI, PIÙ PRODUTTIVI5 INFLUENZA: VADE RETRO!6 MAGGIORE LUCIDITÀ, MAGGIOR BENESSERE7 IL MIGLIOR ANTIDOTO ALLO STRESS8 TORNIAMO A SORRIDERE9 PIÙ MEMORIA10 SENTIAMO MENO DOLORE FISICOQuesto articolo è tratto dal numero 4 di Vanity Fair in edicola fino a martedì 30 gennaio 2019ORGASMICA Se l’è inventata l’americana Nicole Daedone nel 2001 per aiutare le donne (il 70% dicono i dati) che hanno difficoltà a raggiungere il piacere. L’Orgasmic Meditation, OM, insegna a riconnettersi con l’energia orgasmica ed è rivolta a coppie e a single. Questi ultimi però devono iscriversi insieme con una persona di loro conoscenza. I workshop dell’Institute of OM (instituteofom.com) sono organizzati soprattutto in America. Sotto la guida di un coach, durante i 15 minuti di pratica ...