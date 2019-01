La grande borsa verde di Frank Ocean che ha vinto la fashion week di Parigi

Il grande falò di Borsa delle big tech : in fumo 1.100 miliardi in quattro mesi : La delusione dagli indici di fiducia in arrivo dalla Cina, pubblicati mercoledì, e la revisione sui ricavi comunicata ieri dalla, ormai, terza società quotata al mondo hanno dato ulteriori pretesti ...

Il grande falò di Borsa delle big tech : in fumo 1.100 miliardi in quattro mesi : Dai picchi di fine agosto le 8 maggiori aziende del settore (Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet, Facebook, Tencent, Alibaba e Samsung) hanno perso in media il 25% del loro valore. Tradotto in capitalizzazione stiamo parlando di oltre 1100 miliardi di dollari ...

Softbank - come è andata la quotazione in Borsa più grande del 2018 : Masayoshi Son, patron di Softbank Era l’offerta pubblica iniziale (Ipo) più attesa degli ultimi mesi e la più grande dell’anno. Ma si è rivelato un avvio ben al di sotto delle aspettative quello di oggi, 19 dicembre, di Softbank sulla Borsa di Tokyo. La compagnia che offre servizi di telefonia e internet, parte dell’omonimo gruppo nipponico, guidato dal patron Masayoshi Son, che ha quote in Uber, Lyft e nell’omologo cinese Didi ...

Nintendo : le azioni subiscono il più grande calo dal 2016 dopo il crollo in borsa di Nvidia : Nintendo cala in borsa, il prezzo delle azioni è infatti sceso del 10%, determinando il più grande calo da due anni a questa parte, riporta Nintendolife.Il prezzo delle azioni della grande N ha iniziato a scendere ieri mattina (ora locale giapponese), e non hanno arrestato la loro discesa per tutta la giornata di negoziazione in borsa.Per parlare di un po' di numeri, le azioni sono scese fino ad un massimo di 31.350 ¥, per poi stabilizzarsi ad ...