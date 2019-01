La denuncia del Consiglio d’Europa | “I politici italiani incitano all’odio e al razzismo”

L'Anm denuncia : "Salvini deride e delegittima la magistratura - serve più rispetto tra le istituzioni" : Hanno definito le dichiarazioni di Matteo Salvini ' irrispettose verso i colleghi, nei toni di derisione utilizzati e nei contenuti, anche laddove fanno un parallelismo tra i tempi di redazione di un ...

La denuncia della tv svizzera : studenti in massa dal Ticino a Pomigliano d'Arco per la maturità taroccata : maturità senza problemi e senza ansia da prestazione? In Ticino avrebbero trovato una soluzione un po' sui generis per affrontare l'esame finale delle scuole superiori e ottenere il diploma da ...

Venezuela - il leader dell'opposizione si autoproclama presidente - Trump lo riconosce - Maduro denuncia il golpe : Trump , @realDonaldTrump, 23 gennaio 2019 Il resto del mondo Trump ha rivolto un invito anche alle altre Capitali occidentali: "Incoraggiamo altri governi dell'emisfero occidentale a riconoscere il ...

Renato Brunetta - no all’archiviazione per la denuncia fatta da 115 impiegati del tribunale di Salerno : No all’archiviazione per Renato Brunetta, denunciato da 115 impiegati e cancellieri del tribunale di Salerno che reputano diffamatorie alcune dichiarazioni sull’assenteismo nei tribunali attribuite all’esponente di Forza Italia. Lo ha stabilito la Cassazione, come si legge nelle motivazioni di una decisione presa nel luglio scorso, con cui ha annullato il decreto di archiviazione. Secondo quanto denunciato, durante un dibattito ...

Aree protette : sbancamento abusivo nel parco del Vesuvio - 72enne denunciato per inquinamento e disastro ambientale : I carabinieri forestali hanno scoperto uno sbancamento non autorizzato lungo un costone del monte Somma in località Pennino–contrada Malopasso: la zona ricade all’interno del parco nazionale del Vesuvio, in un’area riconosciuta sito di interesse comunitario-zona di protezione speciale e sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico. L’area, ricoperta da un bosco di castagno, era stata aggredita realizzando uno ...

Villa Castelli : denunciati due giovani del luogo trovati in possesso dell'armamentario del perfetto scassinatore : Nel corso della notte, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Villa Castelli durante l'esecuzione di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, nelle adiacenze del ...

Torino - rissa tra ultras prima del derby del 15 dicembre : otto denunciati. Nei video lanci di sedie e cinture : otto ultras sono stati denunciati per una rissa scoppiata sei ore prima del derby Torino-Juventus del 15 dicembre, quando, vicino allo stadio ‘GrandeTorino’, due gruppi di tifosi si sono fronteggiati con cinture, caschi e lancio di sedie prese da un dehors. Si tratta di cinque esponenti di ‘Tradizione’ e tre di ‘ultras Granata’ accusati di strumenti atti ad offendere, lancio di oggetti, resistenza a pubblico ...

Sanremo 2019 - Saverio Raimondo denuncia 'Prima chiamato e poi scaricato. Paura della satira' : 'Esiste in effetti da settimane una camera a Sanremo prenotata da Rai a mio nome per i giorni del festival. Ma quella camera nelle prossime ore verrà evidentemente assegnata a qualcun altro, perché la ...

Dieselgate - Gli Usa denunciano quattro manager dell'Audi : Nuovi sviluppi per il Dieselgate. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha denunciato quattro dirigenti dell'Audi per il loro presunto coinvolgimento nello scandalo delle emissioni.Numerose accuse. Nei documenti di denuncia, depositati presso una corte distrettuale federale di Detroit, i quattro manager sono accusati di numerosi reati penali, tra cui cospirazione per frode contro il governo, frode telematica e violazione del Clean Air ...

Nonnismo all'Accademia aeronautica - testa sbattuta contro l'ala dell'aereo : la denuncia : Presunti atti di Nonnismo all'Accademia aeronautica. A segnalarli è stata Giulia Jasmine Schiff, ragazza allontanata dal corpo militare. "Chi deve pagare, pagherà", ha asserito il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, riferendosi alla segnalazione fatta dall'ex sergente dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli esclusa per "insufficiente attitudine militare". Per il ministro della Difesa le presunte angherie subite da Giulia sono gravissime ...

Il #MeToo della Thailandia - dove il 90% delle donne non denuncia : L'Italia di Harvey WeinsteinL'Italia di Harvey WeinsteinL'Italia di Harvey WeinsteinL'Italia di Harvey WeinsteinL'Italia di Harvey WeinsteinL'Italia di Harvey WeinsteinL'Italia di Harvey WeinsteinIn Thailandia, il 90% degli stupri non viene denunciato alle autorità, come ha segnalato uno studio delle Nazioni Unite pubblicato lo scorso anno. «Quando avviene una violenza sessuale, le prime domande che vengono rivolte alla donna sono: “Come hai ...

La denuncia della Bonino : Dal governo nessuna relazione sull'aborto : Emma Bonino ha depositato un'interrogazione al ministro Giulia Grillo perché per la 'prima volta dal 2000 non viene presentata al parlamento la relazione del ministro della Salute sullo stato di ...

Giulia Jasmine Schiff - ex allieva della Scuola di Volo di Latina - denuncia atti di nonnismo su di lei : atti di nonnismo, con "testate" a un'ala di aereo e un tuffo forzato in piscina, facenti parte di un cosiddetto "battesimo del Volo" condito di atteggiamenti sessisti, ma anche lettere di biasimo, richiami e punizioni, conclusi con l'abbandono della Scuola per diventare pilota militare. A denunciare questi trattamenti, avvenuti alla Scuola di Volo di Latina - e rivelati oggi dal Corriere della Sera - è stata un'ex allieva, Giulia Jasmine ...