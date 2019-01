La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia sul caso Amanda Knox

Ilva - la Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia : “Non ha protetto i cittadini di Taranto dall’inquinamento” : La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia perché “il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell’Ilva ha messo in pericolo la salute dell’intera popolazione, che vive nell’area a rischio” di Taranto, specificando che “le autorità nazionali non hanno preso tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente il diritto al rispetto della vita privata“. E ora, specifica la Corte, le misure ...

Amanda Knox - la Corte europea condanna l’Italia : “Violati diritti difesa” : La Corte di Strasburgo riconosce che l’Italia ha violato il diritto alla difesa di Amanda Knox durante l’interrogatorio del 6 novembre 2007, ma non ha ricevuto prove che confermino i maltrattamenti da parte della polizia durante lo stesso interrogatorio. Così i giudici sul ricorso presentato dalla stessa Knox. L'articolo Amanda Knox, la Corte europea condanna l’Italia: “Violati diritti difesa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Chiusura dei porti ai migranti : Fattori-DeFalco-Nugnes - adire Corte europea : Sulla Chiusura dei porti c'e' il rischio che possa essere adita la Corte europea. E' quanto prefigurano i senatori Elena Fattori, Paola Nugnes e Gregorio De Falco in un'interrogazione depositata nei giorni scorsi ai ministri Salvini e Toninelli per chiedere conto dell'esistenza o meno di provvedimenti sulla Chiusura dei porti: se, dicono, "non esistessero, come si ritiene, o non fossero stati resi pubblici, si configurerebbe la possibilita' di ...

Sostanze chimiche negli alimenti - Coldiretti : storico pronunciamento della Corte dei Conti Europea - cibo extra UE 12 volte più pericoloso : E’ necessario che tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali ed europei rispettino gli stessi criteri, garantendo che dietro gli alimenti, italiani e stranieri, in vendita sugli scaffali ci sia un analogo percorso di qualità che riguarda l’ambiente, il lavoro e la salute: è quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare lo storico pronunciamento della Corte dei Conti Europea sulle Sostanze chimiche negli ...

Meloni attacca sentenza della Corte europea : "Prove di sottomissione all'islam" : L'Italia ignori questa sentenza fuori dal mondo e protesti formalmente contro questa vergogna , contraria ad ogni norma fondamentale della nostra civiltà' .

UE e benessere degli animali : i rilievi della Corte dei Conti europea : Le relazioni speciali della Corte dei Conti europea illustrano le risultanze delle ispezioni espletate su politiche e programmi dell’UE su temi concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti compiti d’indagine, tenendo conto dei rischi per la performance e la conformità, del livello delle entrate e delle spese, dei futuri sviluppi e dell’interesse pubblico e politico. benessere degli animali: gli standard ...

BCE - la Corte europea di Giustizia "assolve" il QE : non equivale infatti all'acquisto di titoli sui mercati primari, ovvero alle aste di emissione, e non produce l'effetto di sottrarre gli Stati membri all'incitamento a condurre una sana politica di ...

Brexit - Corte di giustizia Ue : “Il Regno Unito può decidere unilaterlamente di non uscire dall’Unione Europea” : Fino a quando l’accordo di uscita non entrerà in vigore, il Regno Unito potrebbe decidere unilateralmente di restare nell’Unione Europea. È quanto ha stabilito la Corte europea di giustizia alla vigilia del voto in Parlamento sull’accordo raggiunto tra Londra e Bruxelles dopo il referendum sulla Brexit. I giudici di Lussemburgo hanno stabilito che, “quando un Paese membro ha notificato al Consiglio europeo la sua ...

Berlusconi-Severino - la Corte europea archivia senza esprimersi : Da Strasburgo fino a Roma. Nella Capitale, oggi, nella seconda aula del tribunale di piazzale Clodio i giudici hanno emesso la sentenza sul “caso Marrazzo”. Hanno soprattutto certificato una valanga di prescrizioni su una vicenda che risale addirittura al 2009. Ma se la proverbiale giustizia lumaca del Belpaese continua a regalare sceneggiature degne dell’Odissea, in Europa la faccenda non è meno grave. Ieri, dopo cinque anni, i giudici riuniti ...

Perché la Corte europea ha dichiarato 'chiuso' il caso Berlusconi : Il procedimento conclusosi oggi davanti alla Corte europea dei diritti umani era iniziato col ricorso presentato il 10 settembre 2013 da Silvio Berlusconi contro la legge Severino che lo aveva fatto decadere da senatore. La Corte ha stabilito che tenendo conto della riabilitazione dell'ex premier, avvenuta l'11 maggio del 2018 e a seguito della decisione del "richiedente di ritirare la sua denuncia, circostanze particolari ...

Caso Berlusconi : la Corte europea chiude il caso senza emettere giudizio : La Corte europea dei diritti umani ha accolto la richiesta di Silvio Berlusconi : l'ex Cavaliere aveva chiesto che la Corte di Strasburgo non emettesse un giudizio sul ricorso presentato dallo stesso ...

Silvio Berlusconi - la Corte europea non decide : 'Caso chiuso' - cinque anni per una non-sentenza : Caso archiviato, non ci sono le condizioni per continuare il procedimento. Così la Corte europea dei diritti dell'uomo si è espressa sul ricorso di Silvio Berlusconi contro la legge Severino che lo ha ...