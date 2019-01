Omicidio Meredith - “violati i diritti di Amanda Knox” : Corte di Strasburgo condanna l’Italia : La Corte di Strasburgo riconosce che l’Italia ha violato il diritto alla difesa di Amanda Knox, processata e assolta per l’ Omicidio a Perugia di Meredith Kercher, durante l’interrogatorio del 6 novembre 2007. Italia condanna ta a versare 10.400 euro ad Amanda Knox a titolo di risarcimento di danni morali, più 8000 euro per le spese legali.Continua a leggere

La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia e accolto il ricorso di Amanda Knox : La Corte europea dei Diritti umani ha condannato l'Italia per violazione dei diritti della difesa in merito al processo per la morte di Meredith Kercher. La Corte ha rilevato, su un ricorso di Amanda Knox, l'assenza di legali e interpreti durante un interrogatorio.