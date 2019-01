La classe del ' 92 torna al completo | Beckham compra il 10% del Salford City

Aeronautica Militare - prorogato fino al 4 febbraio il bando di concorso per l’ammissione alla prima classe dei corsi delle forze armate : prorogato fino al 4 febbraio il bando di concorso per ammissione alla prima classe dei corsi normali. Esperti della Forza Armata risponderanno in diretta Facebook il 29 gennaio dalle 14:30 alle 15:00 a domande e curiosità sul concorso Una giornata da allievo ufficiale dell’Aeronautica Militare, da vivere insieme agli allievi e alle allieve dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica: tutto questo sarà possibile il prossimo 31 gennaio, giorno ...

VIDEO Javier Fernandez terzo agli Europei di Minsk; riviviamo l’ultimo short program della carriera del fuoriclasse spagnolo : Lo spagnolo Javier Fernandez si trova momentaneamente in terza posizione dopo il programma corto maschile dei Campionati Europei di Minsk, Bielorussia. La medaglia di bronzo olimpica, all’ultima gara della carriera prima del ritiro dall’attività agonistica, con sole tre settimane di allenamento ha incantato il pubblico proponendo una performance interpretata sulle note di “Malaguena“ di Paco de Lucia e Placido Domingo. ...

Mercedes-Benz - Il restyling della classe E con nuovi dettagli in vista : Durante alcuni test in Scandinavia è stata nuovamente fotografato un prototipo della Mercedes-Benz Classe E in versione restyling. La berlina è da tempo in sviluppo, ma per la prima volta è possibile osservare nuovi dettagli dei gruppi ottici. La vettura è attesa sul mercato nell'ultima parte dell'anno.I gruppi ottici posteriori definitivi. Il restyling di metà carriera della Classe E rappresenta una importante evoluzione stilistica: per ...

LIVE Coppa Italia volley 2019 in DIRETTA : Trento-Verona 3-0 - Perugia-Perugia 3-1. Le prime della classe alla Final Four : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Padova e Trento-Verona, quarti di Finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Questa sera conosceremo le prime due squadre qualificate alla Final Four della competizione che si disputerà a Bologna il 9-10 febbraio, si preannuncia grande spettacolo con due incontri particolarmente accesi e vibranti almeno sulla carta. Non c’è possibilità d’appello, sono partite da dentro o ...

Festa a sorpresa con delitto - Stefania uccisa dalla rivale in amore : i figli compagni di classe : BRESCIA - L'ha attirata in trappola con la scusa di una Festa a sorpresa organizzata dal marito. Così, quando l'ignaro complice si è presentato davanti all'azienda di Cenato all'uscita dal lavoro con ...

L'uomo più vecchio del mondo - classe 1905 - è morto a 113 anni - tra dolci e sumo - NewNotizie : Era ufficialmente L'uomo più vecchio del mondo attualmente in vita. E si è spento tranquillamente in Giappone, a casa sua, circondato dall'affetto della sua famiglia e dei suoi cari.

Basket - 16a giornata Serie A 2019 : Cantù – Avellino 83-73. I lombardi sorprendono la seconda della classe : Sabato sera importante per la Serie A1 di Basket. Al PalaDesio, infatti, la Acqua San Bernando Cantù ferma la Sidigas Avellino con il punteggio di 83-73 dopo un match nel quale hanno saputo crescere minuto dopo minuto e, non ultimo, gestire il vantaggio nei momenti più importanti. I lombardi entrano bene in campo e piazzano subito un parziale di 11-2 che fa da antipasto al 19-13 con il quale si chiude il primo tempo. Con il passare dei minuti ...

Scuola - nuove regole in Veneto : rigore in classe/ "Dare del lei ai prof e giro di vite su genitori aggressivi" : Scuola, nuove regole in Veneto: deve tornare il rigore in classe. L'assessore Donazzan: "Dare del lei ai prof e giro di vite su genitori aggressivi"

Pallanuoto - Serie A1 2019 : inizia il girone di ritorno. Impegni agevoli per le prime tre della classe : Riprende la Serie A1 di Pallanuoto maschile, che dopo il giro di boa si rituffa nel girone di ritorno, che inizia sabato dando così il via alla seconda parte della stagione. Tuttavia, il quattordicesimo turno del massimo campionato italiano si presenta, almeno sulla carta, interlocutorio per le posizioni di vertice. Il rischio è quello di avere una classifica completamente spaccata in due: a fare da spartiacque sarà la sfida tra Lazio ed ...

Conti JP Morgan deludono e Dimon se la prende con classe politica - cui intima di 'crescere' : Governi, imprese e comunità devono lavorare fianco a fianco per risolvere i problemi e contribuire a rafforzare l'economia a beneficio di tutti'. Ricevi aggiornamenti su Banche Lasciaci la tua e-mail:...

classe A - evoluzione della specie : Il cambio automatico rende la guida estremamente fluida e se poi si vuole un po' più di brio basta impostare la funzione sport e tutto diventa ancora più reattivo, trasformando la nostra Classe A in ...

Faenza - il gesto della classe per la compagna : ministro Bussetti ‘Sono fiero di voi’ : La cronaca si sta occupando della vicenda che riguarda Lisa, una bambina di nove anni che frequenta la quarta elementare di una scuola di Faenza. La sua famiglia, purtroppo, nel maggio scorso, ha scoperto che la piccola era affetta da leucemia Linfoblastica acuta di tipo B. La bambina, per i primi mesi dell’anno scorso, ha frequentato la scuola. Faenza, la classe si vaccina per la compagna affetta da leucemia Come spiega il quotidiano ‘Il ...

Volley : A1 Femminile - vittorie da tre punti per le prime della classe : ROMA - Terza giornata di ritorno dell'A1 Femminile favorevole alle prime della classe che portano a casa, tutte, vittorie da tre punti. L' Igor Gorgonzola Novara va a vincere per 1-3 sul campo della ...

Volley : A1 Femminile - le prime della classe fanno il pieno : I TABELLINI- ZANETTI BERGAMO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3, 21-25 25-23 22-25 18-25, ZANETTI BERGAMO: Courtney 10, Olivotto 5, Smarzek 22, Acosta Alvarado 4, Tapp 12, Carraro 1, Sirressi, L,, Mingardi ...