La Bce non cambia rotta | politica sui tassi confermata

Borse caute - la Bce non si muove. Brexit - il Tesoro prepara un decreto per il divorzio "hard" : Il petrolio tratta in ribasso per il timore di uno stallo della domanda legato al rallentamento globale dell'economia ma nonostante il caos venezuelano le reazioni sono contenute. Sui mercati ...

Bce - caos Brexit e Venezuela - dubbi sulla Cina : per i mercati non c'è pace : La paura di un rallentamento dell'economia mondiale e in particolare della Cina, alle prese con una guerra commerciale , e tecnologica, che sembra non avere fine e una probabile bolla del credito , ...

Davos - Conte : Bce non ha poteri valutari adeguati. Tria : rispettiamo deficit - nessuna manovra correttiva : Lo afferma il ministro dell'economia Giovanni Tria in un'intervista alla Reuters dal forum di Davos a chi gli chiede se ci sarà bisogno di misure aggiuntive visto il rallentamento dell'economia. "...

Bce : Conte - non ha poteri adeguati : Il premier italiano Giuseppe Conte rileva che "il sistema attuale di vigilanza bancaria e monetaria è insoddisfacente. Lo dicono tutti". Parlando a margine dei lavori del Wef, interpellato dai giornalisti al termine di un pranzo avuto coi ministri dell'Economia Tria e degli Esteri Moavero, il presidente del Consiglio ha detto: "Possiamo mai dire che la Bce essendo una banca centrale ha potere valutario adeguato? E invece dobbiamo dirci ...

Mps - Salvini : “Attriti con M5s? Obiettivo comune è tutelare risparmiatori”. E attacca la Bce : “Non detta legge in casa nostra” : “Attriti con il M5s sull’ipotesi di un nuovo intervento dello Stato per salvare Montepaschi? Ma no, sono certo che l’Obiettivo di tutti sia tutelare i risparmiatori”. Così taglia corto il vicepremier Matteo Salvini, in merito alle divergenze sul caso banche rispetto al M5s. Rispetto alla richiesta di rivedere i crediti deteriorati, il vicepremier ha invece risposto piccato contro la Bce: “Si attacca, come si ...

Non solo Mps - la Bce ha imposto svalutazioni di Npl a tutte le banche : Secondo quanto risulta a Il Sole 24 Ore tutti gli istituti sono chiamati ad aumentare le coperture fino a svalutare integralmente lo stock di crediti deteriorati seppur con tempi differenziati da istituto a istituto...

Bce - De Guindos : "fine QE non significa fine politica monetaria accomodante" : "La fine degli acquisti netti di asset non significa che la politica monetaria accomodante è finita". Lo ha dichiarato il vice presidente della Banca centrale europea, Bce,, Luis De Guindos, nel corso ...

Allarme Bce : 'nuova crisi finanziaria non è esclusa' : 'I tassi di interesse che abbiamo fissato per l'economia della zona euro rimarranno al livello attuale ... almeno fino all'estate del 2019 e finché necessario'. Ricevi aggiornamenti su BCE Lasciaci ...

Carige commissariata dalla Bce - Giuseppe Conte : "Dal governo non un euro alle banche" : Esplode la bomba Banca Carige. L'istituto genovese è stato commissariato dalla Bce, ma i suoi vertici sono stati confermati per assicurare continuità aziendale in un momento di gravissima crisi finanziaria. La sospensione del titolo dalle contrattazioni a Piazza Affari, comunicata da Borsa Italiana

La Bce non esclude l'espansione della zona euro nei prossimi cinque anni - : La Banca Centrale europea , BCE, non esclude l'espansione della zona euro nei prossimi cinque anni, ha detto il segretario del regolatore. "Sì", ha risposto ad una domanda riguardo i nuovi paesi dell'...

Ex capo economista Bce : 'L'euro non deve essere irreversibile' : ... o quantomeno sollevare tale minaccia, per tutti i Paesi che intendano beneficiare della moneta unica senza preoccuparsi dell'equilibrio della politica economica. L'idea, con ogni evidenza, è che gli ...

La Bce mette l'Italia all'indice : "Non rispetta i patti sui conti" : A tal proposito, la Bce ricorda la 'notevole' pressione cui è stato sottoposto lo spread tra il Btp e il Bund tedesco, ieri in calo a 253 punti, legata alla 'perdurante incertezza politica'. A circa ...

La Bce mette l'Italia all'indice : "Non rispetta i patti sui conti" : l'Italia si prepara a far nuovo debito in un momento, tra l'altro, in cui un'economia globale in frenata può provocare ulteriori sforamenti sul lato dei conti pubblici. Il Bollettino conferma infatti ...

La cancellazione del debito della Bce non è fantasia giallo-verde - ecco perché : Il 'quantitative easing' sta per finire, ma si continua a ballare, semplicemente cambia lo spartito. Chi pensa che stiamo andando verso la stretta monetaria nell'Eurozona si sbaglia seriamente di ...