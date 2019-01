Koulibaly | ' ' Razzismo? L' Italia è indietro rispetto alla Francia' '

Razzismo - Nzonzi : 'Sto con Koulibaly. Lasciare il campo potrebbe servire' : Il giocatore della Roma Steven Nzonzi ha risposto alle domande dei tifosi tramite la piattaforma social Reddit . Tra le tante curiosità e richieste, il centrocampista francese è stato protagonista di ...

Nzonzi difende Koulibaly : 'Problema razzismo in Italia' : Il francese, campione del Mondo, non usa giri di parole: 'Penso che il problema razzismo esista, perché episodi del genere sono già successi varie volte. Di certo Koulibaly non andava punito: in una ...

Napoli - Koulibaly senza remore : 'io simbolo contro il razzismo? Un po' mi dispiace - vi dico perchè' : Il difensore del Napoli è tornato a parlare di razzismo, sottolineando come la Francia sia molto più avanti dell'Italia ' Io simbolo contro razzismo? Mi fa piacere sì e no, da una parte questo mi fa ...

Napoli - Koulibaly senza remore : “io simbolo contro il razzismo? Un po’ mi dispiace - vi dico perchè” : Il difensore del Napoli è tornato a parlare di razzismo, sottolineando come la Francia sia molto più avanti dell’Italia “Io simbolo contro razzismo? Mi fa piacere sì e no, da una parte questo mi fa piacere, dall’altra però mi dispiace perché credo che siamo tutti uguali, penso che non dovremmo avere bisogno di lottare contro le discriminazioni. Se oggi dobbiamo lottare ancora contro le discriminazioni vuol dire che ...

Razzismo - Koulibaly : 'Non dimenticherò mai il sostegno ricevuto. Insieme possiamo sconfiggere il razzismo' : Siamo in un mondo che ha fatto passi avanti e se dobbiamo ancora lottare contro il Razzismo significa fare tanti passi indietro e questo mi dispiace." Tu sei senegalese anche se sei nato in Francia. ...

Koulibaly : «È difficile spiegare a mio figlio cos’è il razzismo» : Simbolo contro le discriminazioni «Io simbolo contro le discriminazioni? Mi fa piacere sì e no. Questo perché se ancora oggi dobbiamo lottare contro le discriminazioni c’è qualcosa che non va. Siamo tutti uguali: questo è quello che mi hanno insegnato fin da piccolo e che sto cercando di trasmettere anche io a mio figlio». Kalidou Koulibaly torna a parlare sul sito del Napoli della vicenda razzismo dopo gli episodi di razzismo di cui è ...

Napoli - Koulibaly : "Razzismo? In Italia siamo indietro" : 'Tutti insieme noi calciatori possiamo fare tanto per lottare contro razzismo e ogni forma di discriminazione': lo ha sottolineato Kalidou Koulibaly in una intervista video rilasciata sui canali ...

Koulibaly - antirazzismo parta da scuole : ANSA, - NAPOLI, 24 GEN - "Il calcio è uno sport molto popolare e questo ci aiuta, tocca a tutti i calciatori fare quei passi necessari per combattere la discriminazione. Possiamo farcela, abbiamo già fatto tanto e possiamo fare ancora molto ...

Lotta al razzismo - Koulibaly il simbolo : “insieme possiamo farcela” : “Mi fa piacere essere considerato un simbolo nella Lotta al razzismo, ma allo stesso tempo mi dispiace, perche’ nel 2019 non dovrebbe esserci bisogno di un simbolo per questo. Il mondo ha fatto grandi passi avanti ma se dobbiamo ancora Lottare contro queste cose significa che stiamo facendo passi indietro”. Sono le dichiarazioni del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly in un’intervista sui canali ufficiali del ...

Tra razzismo e mercato - De Laurentiis tuona : “mi vergogno del sistema. Koulibaly? Ho rifiutato 105 milioni” : Il presidente del Napoli ha parlato del mancato accoglimento del ricorso per la squalifica di Koulibaly e di mercato Aurelio De Laurentiis non ci sta, il presidente del Napoli non manda giù il mancato accoglimento del ricorso per la squalifica di Koulibaly. Il numero uno azzurro non nasconde la propria rabbia, accusando il sistema di aver penalizzato per la seconda volta il difensore senegalese. Marco BERTORELLO / AFP “Anche stavolta ...

