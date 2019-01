Kingdom | la serie TV di Netflix con gli zombi e le spade

Kingdom Hearts 3 : la community cerca di evitare spoiler dopo la serie di immagini e filmati finiti sul web : Kingdom Hearts 3 è atteso per la fine di gennaio, eppure a giudicare da quanto possiamo vedere in rete sembrerebbe proprio che alcune persone abbiano avuto la possibilità di mettere le mani sul gioco con un anticipo molto consistente rispetto alla data di lancio ufficiale.Come riporta Eurogamer la community del gioco sta facendo del suo meglio per evitare ogni genere di spoiler dopo i presunti furti di alcune copie del gioco per Xbox.Il gioco ...

Animal Kingdom - su Infinity la terza stagione della serie con Ellen Barkin : Ci vogliono carattere e personalità per interpretare una donna capace di manipolare i propri figli per gestire il crimine in una California che non vive di solo surf. Ellen Barkin, caratterino niente male, attrice dallo spessore internazionale, non si tira mai indietro anche quando il suo personaggio più controverso finisce dietro le sbarre. Vedere per credere la terza stagione di Animal Kingdom, disponibile in prima visione nel catalogo di ...