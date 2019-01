Juventus | 16 anni senza Gianni Agnelli | il club e Marchisio ricordano così l' Avvocato

Juventus - Szczesny annienta il Milan : “il tiro di Calhanoglu? Utile per tenermi sveglio - stavo per addormentarmi” : Il portiere polacco ha lanciato una frecciata velenosa al Milan, sconfitto dai bianconeri nella finale di Supercoppa Italiana a Jeddah Le polemiche post Supercoppa Italiana non accennano a placarsi, nonostante sia imminente il ‘ritorno’ della Serie A. Gli episodi arbitrali che hanno caratterizzato il match di Jeddah tra Milan e Juventus riempiono i social, accendendo numerose discussioni tra le opposte ...

Statistiche Juventus-Milan - in 10 anni dominio bianconero : nessuno 0-0 : Statistiche JUVENTUS MILAN – Tra Juventus e Milan è una storia sportiva che negli ultimi dieci anni ha regalato davero ‘grandi numeri’. Dalla stagione 2008-09 ad oggi, la Vecchia signora e il Diavolo si sono incontrati in 28 occasioni: 21 volte si sono sfidate in campionato, 6 partite le hanno viste di fronte in Coppa […] L'articolo Statistiche Juventus-Milan, in 10 anni dominio bianconero: nessuno 0-0 proviene da Serie A ...

The Times : 'La Juventus ha offerto un contratto da 34 milioni in 5 anni a Ramsey' (RUMORS) : A poche ore dall'inizio del 2019, la Juventus pensa già alla prossima stagione. Esatto, perché i bianconeri, da tempo alla ricerca di un valido rinforzo nel reparto di centrocampo, sarebbero sulle tracce di Aaron Ramsey. Secondo quanto riportato dalla testata inglese The Times, al centrocampista dell'Arsenal, che si libererà dal suo attuale club a parametro zero a fine giugno, sarebbe stato già offerto un contratto monstre: 34 milioni in cinque ...

Todibo compie 19 anni : c'è la Juventus in regalo : TORINO - Candeline bianconere o biancorosse. Potrebbe essere la torta di compleanno a svelare definitivamente il futuro di Jean-Clair Todibo , difensore rivelazione della Ligue 1 nel mirino di tutte ...

Juventus - Chiellini come il vino : a 34 anni la sua stagione top : La regola del Chiellini non sbaglia mai. Max Pezzali non c'entra nulla, ma nella stagione strepitosa di Giorgio Chiellini c'è un insieme di situazioni che hanno portato il nuovo capitano della ...

Calciomercato Juventus - Alex Sandro : “Resterò qui molti anni” : Calciomercato Juventus, PARLA Alex Sandro- Fresco di rinnovo di contratto fino Ale 2023, Alex Sandro ha tutti i motivi per passare un bel Natale. Il primato in classifica con la sua Juventus, una forma tornata a livelli ottimali, le recenti convocazioni con il Brasile e, appunto, il prolungamento del suo matrimonio con i bianconeri. Tra […] L'articolo Calciomercato Juventus, Alex Sandro: “Resterò qui molti anni” proviene da ...

Juventus - da 7 anni il vero top player è lo Stadium : Si parla spesso, giustamente, di Cristiano Ronaldo. Di campioni in casa Juventus ne sono passati tanti. Ma c'è un fattore che forse conta più di tutti: lo Stadium . Considerando la vittoria di ieri, ...

Gianni Mura : «La Juventus è di un’altra dimensione» : I commenti del day after «Non si può dire che l’Inter non ci abbia provato». Comincia così l’articolo di Gianni Mura su Juventus-Inter, ed è una fotografia pertinente dello stato d’animo rispetto al Derby d’Italia. Una squadra che ha giocato bene, con personalità, esce ineluttabilmente sconfitta. Il punto è proprio questo, come spiega l’editorialista di Repubblica sul quotidiano romano: «I bianconeri impressionano per la ...

Andrea Agnelli : l'uomo che ha riportato la Juventus nel gotha del calcio compie 43 anni : La rinascita della Juventus è soprattutto merito del suo presidente Andrea Agnelli che oggi compie 43 anni. Arrivato tra i bianconeri nel 2009 ha subito mostrato l'intento di riportare la squadra tanto amata dal nonno Edoardo, dallo zio Gianni e dal padre Umberto nell'olimpo del calcio. Oggi a distanza di poco meno di un decennio il rampollo di casa Agnelli ha raggiunto il suo obiettivo, infatti la Vecchia Signora è entrata nel ristretto gotha ...

Juventus-Inter - torna il derby d'Italia : gli ultimi 5 anni di sfide : Venerdì 7 Dicembre, esattamente il giorno che precede la festa dell'Immacolata, ci sarà il pienone all'Allianz Stadium di Torino dove Juventus ed Inter si sfideranno per l'ennesima volta in Serie A. torna dunque il derby d'Italia, sarà la 198esima volta che le due formazioni si sfidano nel massimo campionato ed il bilancio è nettamente favorevole ai bianconeri che hanno vinto in 89 circostanze contro le 58 dei milanesi, mentre i pareggi sono ...

Juventus inarrestabile! Fiorentina “spuntata” ed annichilita : al Franchi brilla la stella di Bentancur : Juventus vittoriosa sul campo della Fiorentina, un successo schiacciante contro la Viola, con Bentancur sugli scudi tra i bianconeri La Juventus ha mostrato ancora una volta la propria essenza. Una squadra tosta, solida, che riesce a rendere semplice anche una trasferta sulla carta complicata come quella odierna contro la Fiorentina. Vittoria per 3-0 contro una Viola che ha giocato molto bene, ciò accresce ancor di più il valore del ...

Fiorentina-Juventus : 90 anni di rivalità : Novanta come i minuti che la Viola ha a disposizione per mettere la museruola a Cristiano. Novanta come gli anni da quel titolone sui giornali toscani per lavare la prima onta sull'Arno: Firenze, un...

Champions League - Juventus e Roma già agli ottavi : oggi tocca a Napoli e Inter. L’Italia spera nell’en plein dopo 15 anni : Missione compiuta per Juventus e Roma, che accedono agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo. La squadra di Allegri batte all’Allianz Stadium il Valencia per 1-0 mentre la Roma cede all’Olimpico contro il Real Madrid per 2-0. A favore dei giallorossi decisiva la sconfitta del Cska Mosca contro il Viktoria Plzen. Stasera tocca a Inter e Napoli, con l’obiettivo di completare un quartetto di qualificate ...

Barcellona - Lenglet : 'A 18 anni dissi di no alla Juventus - non volevo fare panchina' : Considerato uno dei migliori difensori centrali d'Europa, il calciatore del Barcellona piaceva molto alla società bianconera. Il suo nome è Clement Lenglet. Durante la scorsa estate il club catalano lo ha acquistato dal Siviglia. Costo dell'intera operazione circa 36 milioni di euro, tanto era la clausola rescissoria del giocatore. Ma la sua quotazione cresce ulteriormente grazie alle sue prestazioni, e sembra non arrestarsi. Ma la storia del ...