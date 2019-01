Jorge Guerrero | attore di Roma | rischia di perdersi la notte degli Oscar

huffingtonpost

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Il sogno di poter partecipare agli, l'incubo di non poterci essere a causa di problemi burocratici. È quello che sta vivendoAntonio, l'interprete di Fermin nel cast di, il film che ha ottenuto ben 10 candidature per la prossima premiazione dell'Accademy. La cerimoniaverrà trasmessa latra il 24 e il 25 febbraio, e probabilmente non avrà un conduttore.Il giornale messicano El Sol de Tijuana afferma chenon ha ottenuto un permesso per gli Stati Uniti in tre diverse occasioni nel 2018, nonostante l'aiuto e le pressioni dei produttori del film. Secondo il Los Angeles Magazine, il rifiuto del visto sarebbe dovuto al suo aspetto: "I commenti fatti durante uno dei tentativi difanno capire che credevano stesse cercando lavoro", e non che ne avesse già uno.ha paura dila cerimonia, ...